Şaşırma şekilleri

Yuh be: Eller iki tarafa aynı hizada açılır ve geriden ileriye doğru ittirilerek ağız yuvarlakımsı söylenir.

Oha lan: Kaşlar kaldırılır, ağız kocaman açılarak söylenir.

Ohannes: Oha demek istiyor ama Türkçe ve İspanyolca sentezi yapıyor.

Hadi be: Kaşlar kaldırılır ve kafa hafif yana eğilir.

Nası ya: Yaa öyle işte diye karşılık verilir genillikle.

İnanmıyorum!: Eğer kötü bir şey söylenmişse kaşlar çatılarak, eğer güzel bir sürprizse söylendikten sonra iki elle ağız kapatılır. Sanki ağzından bir şey kaçacak.

İnanmoorum!: Con con kızlarımızın bir başka deyişle tiki canların verdiği tepki.

İnanmıyoyum: Genelde kız camiasının sevgiliye yaptığı bebeksi tepki.

Ciddi mi la?: Angara yöremizin Türkçemize kazandırdığı la kelimesi artık bütün yörelerimizde yerini almakta. Erkek aleminin olağanüstü bir şeymiş gibi verdiği tepki.

Vay anasını: Burada anasından ne istenir bilmiyorum.

Hatta bir TRT spikeri "Vay anasını sayın seyirciler" dediğinde işinden olmuştur.

Harbi mi?: Gerçek mi olduğunu tekrar test ettiren cümle.

Lan lan lan: Genellikle bunun sonunda kavga çıkar.

Çünkü karşı taraf farkında olmadan bir hata etmektedir.

Aman deyim: Yapılan yanlışı tekrar etme ya da sakın yapma anlamında söylenir.

Yok artık LeBron James: Reklamlardan dilimizde plesenk olmuş bir tepki.

Yappma yav: Yaptı bile, sen halen tepkini veriyorsun. Cevap olarak genellikle yapma değil doğal diye cevap verilir.

Çüş: Eşeklere söylenen bu kelime insanlara devşirilmiş durumda.

Neeeee: Bir soru cümlesi aynı zamanda şaşırma efekti olarak karşımıza çıkar çoğu zaman.

Yok ebenin köyü: Aslında başka bir şey ama ben böyle tepki veriyorum, neme lazım.

Yok artık: Yaaaaa diye karşılığı vardır.

Yok deve: Olmaz öyle şey anlamına gelir. Bunun üremişleri de vardır, "yok devenin nalı", "yok devenin bale pabucu" gibi.

Hönk: Karikatürlerimizden normal hayata evrim geçirmiştir.

Allah Allah: Klasik tepkidir.

Yalancının: Yalan söylediğini düşündüğünde bu tehdit edilir. Üretilmiş cümle hali vardır ama burada söyleyemem.

Uuuuuu: Herhangi bir dalgalanma olmadan u'yu sadace uzatarak; "Öyle mi?", "Gerçekten mi?", "Hadi ya?" gibi anlamlar içerir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Avukatlar bazen ilginç davalara bakabiliyor. İşte onlardan birini anlatan avukat bize daha neler duyacağım dedirtiyor: Bir meslektaşımın birkaç yıl önce bir müvekkili olmuştu. Adamın boşanmak istemesinin sebebi, karısının külotları yıkadıktan sonra onları duş koluna asıp kurumaya bırakması...

NE KADAR OLDU?

Manisa'da bir gelin nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün?" diye yanıt verince nikah memuru nikahı iptel edeli 3 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@taci_ kalkavan

Twitter'da kan gövdeyi götürüyor.

İnstagram ablaları kıyafet, makyaj, filtre derdinde.

Youtuberlar yat partisinde.

Twitter resmen ülkenin işçi sınıfı gibi hep dert, hep mücadele.