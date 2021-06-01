Böyle teselli olmasın

ARTIK teselli de istenmiyor kimseden. Ya biri de şöyle filmlerdeki gibi balıkçı ya da evsiz tarzı köşesine çekilmiş filozof tadında dayılar gibi bir teselli, bir öğreti verse. Yok abi çünkü herkes temcit pilavı gibi ezberlenmiş cümleleri hazırından alıyor, Cem Ylımaz ağabeyimizin dediği gibi 'Burada yapılmışı' var diyerek tepside sunuyorlar.

Ya adam kafasına takmış takacağı kadar. Derdi artık git gide huniye dönüşüp evrimleşmeye başlamış adama sen, "Kafana takma" diyorsun. Bu kadar basit, bu kadar tırt, bu kadar insan gazı tadında bir teselli cümlesi olur mu arkadaş!

Bunun gibi niceleri var ama karşımıza henüz 'Nietzsche'ler çıkmış değil. Artık şu aşağıdaki ve bunun gibi nicelerini sıralayayım ki arkadaşlarınıza ya da yakınınıza bunları söylemeyin.

Yemiyorlar artıkın...

SORUN bende değil sende.

BU da sana ders olsun.

HER işte hayır vardır...

YA bak düşünmemeye çalış.

KISMET değilmiş canım, üzülme. Hayırlısı böyleymiş.

KISMETSE gelir Hint'ten Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden.

AYY kıyamam ben sana yaaaaaaaaa üzülmeeee fıstıkkk.

AAA. Sana ağlamak hiç yakışıyo mu sen çok güçlü bi insansın, di mi?

HAYAT devam ediyor.

BENCE o kaybetti.

BENCE var ya o sana dönecek yine.

ZAMANLA unutursun.

GEÇER canım yaaa...

ALNIMIZDA ne yazıyorsa o.

OLAN oldu artık.

SIKMA canını bu kadar.

BOŞVER... Geçince bir şeyin kalmaz...

SENDEN iyisini mi bulacak o üzülsün.

SENDEN kıymetli mi?

BAKALIM gün doğmadan neler doğar?

BOŞVER abi sana kız mı yok.

ZATEN sana yakışmıyordu.

OLACAKLA öleceğe çare bulunmaz.

EN azından öğrenmiş olduk....

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Unutkan insanların daha zeki olduğu bilimseli bir gerçektir. Çünkü bu insanların beyinleri önemsiz bilgileri hafızadan siler.

NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz sene öğrencilerini karne hediyesi pavyona götürüp açığa alınan Enes öğretmen, karne gününde eski öğrencileriyle tekrar pavyonda bir araya geleli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Fazla kilolarını tek yerde toplayan tertipli düzenli birey demek varken neden kilolu diyorlar?

ALKIŞLIYORUM

1 Nisan sabahı kocamdan mesaj geldi;

"Karıma akşama toplantım var diyeceğim.

Hazırlan hayatım, yedi gibi gelirim." 1 Nisan şakası olduğunu bildiğimden, hemen cevap verdim tabii.

"Aşkım kocamın akşama toplantısı varmış, ev müsait bekliyorum." Sinirden köpürmüş, öyle şaka yapılır mıymış?

Yaptım gitti!