CEM Yılmaz'lı cips reklamlarının döndüğü zamanlar. Dilime de; senin bir cipsten beklentin nedir lafı dolanmış. Bakkala cips ve kola almaya çıktım hazır. Cipsi elime alıp tezgaha hafiften fırlattım;

-"Burhan abi senin bir cipsten beklentin nedir?" - Bir milyon yediyüz elli.

HOSTES: (Her zamanki nezaketiyle) Yemek alır mısınız beyefendi?

Yolcu: (Olanca ukalalığıyla) Seçeneklerim neler?

Hostes: (Aynı nezaketle) Evet ya da hayır!!

BABA, mükemmel bir evlada sahip olmak nasıl bir duygu?

- Babaannene sor.

FOTOĞRAFLARDA neden hiç gülmüyorsun?

-Fotoğraf makinelerini komik bulmuyorum.

TRAFİK polisi hız yaptığı için bir kadına ceza yazmakta:

- Memur Beey, yazmasanız olmaz mıydı? Hadi hadi...

- Güzel hanımlara ceza yazmadığımızı mı düşünüyorsunuz?

- ehihihi...

- Haklısınız, yazmıyoruz.

(Cezayı yazar)

LİSELİ genç belediye otobüsüne biner, öğrenci biletini atar. Alet öğrenci bileti sesini çıkartır, olaylar gelişir:

Ş: Pason nerde?

Ö: Abi kıyafetime baksana öğrenciyim ben. (Kravatını göstererek) Ş: Lan? Polis bana ehliyet sorduğunda direksiyonu mu gösteriyorum?!?

Ö: ???

ÇALIŞILAN şirkette verilen 2 günlük eğitimde, eğitmenin katılımcılarla tanışması sırasında;

Eğitmen: Evet Mahmut bey, sizden başlayalım. Bu eğitimden ne bekliyorsunuz?

Mahmut: Bir an önce bitmesini.

ABI be Allah rızası için be abim be, güzel abim bi ekmek para....

- Hayır sokaktaki dilencilere para vermiyorum ben.

- Oldu ben büro açayım.

METROBÜS-Zincirlikuyu -Ablacım sıraya geçsen ayıp etmesen.

- Ne sırası yaa?

- Medeniyet sırası...

Nitekim kadın utandı ve kalabalığa karıştı bu laftan sonra cuk diye ses getirdim.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Müvekkillerimizden biri, karısının onu aldattığını düşündüğü için boşanmaya karar verdi.

Sonra anlaşıldı ki, kadın geceleri saatlerce evin etrafında arabayla dolaşıp Pokémon arıyormuş." Not: Adam, kadını yine de boşadı.

NE KADAR OLDU?

Sadece Amerika ve Kanada vatandaşlarının görebildiği gizli askeri veri tabanına sızarak savaş gemileriyle ilgili şemaları ele geçiren ve şemaları inceledikten sonra milyonlarca dolarlık savunma ihalesi alan 3 Türk, ürettikleri askeri parçalar şemalardaki gibi kaliteli çıkmayınca FBI tarafından tutuklanalı

BİR KAÇ AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

YABANCISI olduğunuz bir şehirde, kargo şirketini sorduğunuz kişinin noterin yanında demesinden daha saçma olan şey, noter nerede peki sorusuna, yan yanalar diye cevap vermesidir.

Tecrübe ile sabittir.