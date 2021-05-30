İsimleri koyulurken hiç akıl yorulmamış 15 şey

BUNLARIN isimlerini koyarken ne kadar hayatımızın içinde olacaklar, ne kadar öneme sahip olacaklar diye hiç düşünmeden basmışız aklımıza gelen ilk isimleri. Biraz ayıp etmişiz sanki.

Duşakabin Dünyanın en düz ismi olabilir. "Duş için bir kabin yaptık acaba adı ne olsun... Hmmm... Duşakabin???"

Çekyat Gayet net.

Camsil Ürün tek bir konuda iddialı ve bunu adında belirtmekte bir beis görmüyor. Cam siliyorsun işte.

Lavabo Aç Zaten lavabo için zor bir isim bulmuşuz, gerisini koyverelim gitsin demişler.

Buzdolabı Bu kadar sade duran bir şeyin adı da sade olmalı diye düşünmüşler.

Hesap makinesi Keşke kısa bir şeyler bulsaymışız buna, hesap makinesi diye kestirip atmışız.

Ayakkabı O kadar para döküyoruz kendilerine ama dile gelseler bu ismi koyduğumuz için bize hakaret ederler gibime geliyor.

Gırgır "Bu neymiş ya gır gır gır kafamı şişirdi... Hmm aslında olabilir."

Biçerdöver Valla bu aletin biçtiğini görüyoruz ama dövdüğüne tanık olmaya gerek bile yok. Kesin dövüyordur.

Keser Evet kendisi kesiyor ama çivi sökme, kakma gibi fonksiyonlarının es geçilmiş olması üzücü.

Döner Ee dönüyor tamam işte döner.

Süzgeç "Görevini yap süz geç işte, tatava yapma." diye eziklemişler garibi.

Sinkov Hayır kendisi Rus bir roman kahramanı değil, bildiğin "siv"risinek "kov"ucu.

Gevrek Çayın yanında olsa da yesek, gevrek gevrek gülsek.

Civciv Aldım onu galeriye, civ civ civ civ ötsün diye. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Eğer Kuzey Kore'de bir hata yapıp ceza alırsanız, siz, aileniz, ebeveynleriniz ve çocuklarınız hepiniz aynı cezayı çekiyorsunuz.

NE KADAR OLDU?

İngiliz muhabire, "İngiltere bizim dostumuz değil" diyecek kadar cesur bir sanatçı: Bu dünyadan bir Barış Manço geçeli 22 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@dohtorozgurbey:

Sarma, ayakta ve tencerenin bir kapağı elinizde iken yenilince maksimum lezzetine ulaşılan bir şey. Kesin bilgi yayalım...

ALKIŞLIYORUM

KADIN kahvaltıda gazete okuyan kocasına bakıp söylenmiş;

- Keşke bir gazete olsaymışım.

Böylece bütün gün sıkı sıkı tuttuğun ve ilgilendiğin tek şey ben olurdum. Adam kafasını bile kaldırmadan cevap vermiş;

- Evet keşke sen bir gazete olsaydın; böylece yarın senin yerine yeni bir tane alırdım...