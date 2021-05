Aşk ve sevgi

DÜNYANIN en karmaşık dilemması. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'da Asya'nın aşkından ölüp ölüp dirildiği adamdan ziyade, ona arka çıkmış ve hürmet ettiği adamı seçmesi...

Casablanca'da kadının aşkı için yapmayacağı şey olmayan adamının, ona "Doğrusu senin hep yanında olmuş adama gitmendir. Merak etme Paris hep bizim kalacak" demesi...

Aşk başlangıçta vücut kimyasının değişmesiyle başlayan, bilimum hormonun işin içine girmesiyle yaşanan ve maalesef belirli bir süreyle kısıtlı, yaşanılası bir kavramdır.

Sevgi de, yaşanan aşk sürecinin sonucudur bir nevi. Yaşanan aşkın oluşturduğu anı ve bağlılıkla hatta alışkanlıkla kimyadan bağımsız tamamen duygular üzerinden yaşanır, bu yüzden sonsuz olabilir bile.

Eğer gözün tamamen kapanmışsa, dünya onun etrafında dönüyorsa, onu her gördüğünde içinde kelebekler uçuşuyorsa o aşktır.

Eğer onu tüm hatalarına rağmen kabullenmişsen, tüm eksiklerini bilmene rağmen değerini yitirmiyorsa bu sevgidir ve kaybedilmemesi gereken şeydir.

Aşk binlerce kibritin aynı anda çakılmasıyla oluşan bir kıvılcımdır, o kadar güçlü ve parlaktır ki insanı kör eder; herkesi, her şeyi yakabilir...

Sevgi ise o kıvılcımın yaktığı ve sonsuza kadar her türlü zor koşul altında yanmaya devam edecek ateştir...

Aşkta her şeyi yapabilirsiniz.

Sevgide mantıklı hareket edersiniz. Birinde heyecan vardır, diğerinde huzur. Biri yerine göre yakar yıpratır, diğeri onarır. Birinin ömrü kısadır, diğeri ölüme kadar sürebilir.

Birinde çağlayanlar bağırır yüreğinizde, diğerinde bir nehir akar sessizce ve huzur içinde.

Biri ne kadar yorarsa, diğeri o kadar dinlendirir. Birinde arzular başroldedir, diğerinde şefkat...

Birinde beşinci vites yaşarsınız hayatı, diğerinde üçüncü vites ama güvenli...

Aşk tüketicidir. Sevgi üretici.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyanın en çok arzulanan casusu Mata Hari... 1917'de kurşuna dizilirken 12 askere öpücük gönderdi, sekizi isabet ettiremedi.

NE KADAR OLDU?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Milan'da çalıştığı dönem üzerinden deneyimli hocaya, "Taktik bilgisi yetersiz" diyen Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk senesinde kulüpten kovulalı BİRKAÇ GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

@barisissad

Üniversite hayatımı online bitireceğime göre diplomamı da PDF olarak yollayın... Times Roman 12 punto olsun...

ALKIŞLIYORUM

OĞLUM 3 yaşlarındayken, çalan kapıyı açmak üzere koştu. Kendisi henüz mantar kıvamında olduğu için kapıda ki 1.90'lık arkadaşın dizlerine bile gelmiyordu. Yerden yukarı doğru süzdüğü arkadaşa baktı, baktı ve yorumunu yaptı: Amca, hiç bitmeyeceksin sandım.