Erkeklerin kaybettiği anlar-2

Mahalledeki kızla oturup muhabbet ederken anne tarafından bakkala gönderilmek:

BU ilk gençlik çağlarında başa gelen bir şeydir genelde. Annenin o tiz sesi bitiş düdüğü gibi yankılanır. Duymazdan geldiğinde kızın "Annen sesleniyor" diye uyarması ayrı bir rezilliktir.

Kızla el ele yürürken düşüp yere kapaklanmak:

KIZI da kendinle yere çektiysen pek hoş karşılanacak bir durum değildir.

Romantik bir ortamda yanlışlıkla gaz çıkartmak:

ASLINDA olabilir, insanlık halidir. Ancak göreceğiniz tepki pek insani olmayabilir.

Burnunu karıştırırken hoşlanılan kıza yakalanmak:

BİR erkeğin en özel anlarından biridir bu.

Etrafı iyi kolaçan etmek lazım. Yakalanmak sorun çıkarabilir.

Erkeğin parasız olması:

EĞER paranız yoksa, cebiniz boşsa zaten üstteki maddeleri okumanıza veya kendinize çekidüzen vermenize hiç mi hiç gerek yok.

Kızın evine gidildiğinde çorabın kirli ve yırtık olduğunu fark etmek:

AYAKKABILARI çıkarmadan önce fark etmek sizi kurtaracaktır.

Kıza "Acil bir işim çıktı" deyip yanından ayrılırsın.

Ancak, içeriye girersen ilişki başlamadan biter.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bazı yılan türleri fazla sıcaklığa ihtiyacı olduğunda dişi yılanı kandırır ve ona sarılarak fazla ısı ihtiyacını karşılar.

NE KADAR OLDU?

Çarkıfelek programında yerlerde debelenen Mehmet Ali Erbil ve Aysel Gürel'in coşkusuna kapılarak üzerlerine atlayan İsmail Türüt, Aysel Gürel'in 5 kaburgasını kırıp sanatçıyı hastanelik edeli 21 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

İşinde iyi olan birisini överken hakaretle iltifat eden bir Türk'ten başkası olamaz. (Şerefsizin oğlu ne iş yapmış be kardeşim, helal olsun...)