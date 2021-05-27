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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Mayıs 2021, Perşembe

Erkeklerin kaybettiği anlar-1

Fermuarı açık unutmak:
OKUL, otobüs, işyeri gibi kalabalık ortamda size başkaları tarafından hatırlatılmışsa bir de yerin dibine girersiniz resmen.
Kızın yanında bir kereden fazla ağlamak:
İLK ağladığında duygusal falan der. Ama, paso ağlarsan mesele olur. Erkek adam ağlar ancak sürekli de değil.
Duygusal değil sulu göz diye düşünür hatun kişisi.
Kızla birlikte yürürken köpek tarafından kovalanmak:
KIZI köpeğe bırakıp, kendiniz tabanları yağlayıp kaçtıysanız ilişkinizde önemli sorunlar çıkacağına işarettir.
Senin açamadığın kavanozu kızın açması:
GÜVEN vermek isteyen bir erkeğin daha en baştan tüm planlarının yıkılması anlamına gelir bu.
Caddede havalı havalı yürürken hayvan pisliğine basmak:
AYAKKABILARIN mahvolduğu gibi bütün havan da bir anda balon gibi söner.
O kokuyu çıkartmak için uğraşırsın saatlerce.
Romantik bir anda kankalar tarafından yapılan el şakaları:
KIZLA romantik dakikalar yaşarken, kankanın biri gelip de ensene vurduğunda tüm ambiyans dağılabilir.
Kızın yanında iki lafı bir araya getirememek:
DAHA kızın yanındayken konuşamıyorsan gelecekte de olumlu bir şey beklenmez.
Kızın gözlerinin önünde dayak yemek:
BİTTİĞİNİZ andır işte o an.
Güçsüz erkek sevmez kızlar.
Gülerken burundan akan sümüğü saklama telaşı:
EĞER karşı cinsle konuşup gülüştüğün sırada oluyorsa bir de intihar sebebidir.
Müstakbel kız arkadaştan "Dişinde yeşil birşey var" uyarısı almak:
ÖĞLEN yediğin lahmacunun içini marulla doldurduğuna lanet edersin içten içe.
Kızın evine gidildiğinde çorabın yırtık olduğunu fark etmek:
AYAKKABILARI çıkarmadan farkına varırsan ne ala. Kıza "Acil işim var" deyip mekanı terk edersin. Ancak, içeriye girersen rezil olursun.
Hoşlanılan kızla konuşurken yanlışlıkla suratına tükürmek:
SİZE büyük puan kaybettirecek bir eylemdir...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
* İngiltere- Stanford'da bir grup arkadaş doğum günü olan arkadaşlarına sürpriz yapmaya karar verirler. Doğum günü pastasını çok büyük yaptırırlar ve dansöz kızı da ayarlarlar.
Doğum günü sırasında pastadan çıkan kızı gören adam myokard enfarküsü (kalp krizi) geçirir ve hayatını kaybeder.
Sebep ise pastadan çıkan kızın kendi kızı olmasıdır.

NE KADAR OLDU?
İzmir'de Abdülhakim Kaya isimli seyyar satıcı, KPSS sınavından 84 puan alarak zabıta olup, sonra da önceden kaçtığı zabıtalara müdür olalı 17 YIL OLDU

AlkışlıYorum
BİR alkış da "Oğlum yirmi iki yaşına geldin, hala bir baltaya sap olamadın!" diyen annesine, "Anne, elli yaşına geldin, hala benden bir sap olmayacağını anlamadın!" diyen sap kardeşime gelsin.

KOCAMLA romantizm hakkında konuşuyoruz ve ona "Aşkım, hani sen romantik olacaktın?" diyorum. El cevap: "Bugün yorgunum aşkım yarın olsam?"

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkeklerin kaybettiği anlar-1
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