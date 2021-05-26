Pahalı bahanesi

"KARAR veremedim. Biraz daha dolaşayım." Bir daha uğramaz o dükkana.

Dünyayı dolaşmaya çıkmıştır çünkü.

"BUNLAR hep Çin malı ya." Ürüne çamur atmanın farklı bir versiyonu. Para çıkışmayınca Çin malı yaftası vurulur.

"BUNUN modeli iyi de kumaşı güzel değil!" Aslında her şeyi güzel de gel gör ki cepte akçe olmayınca bir şeyler demek lazım.

"BUNUN 45 numarası yok mu?" Ayakkabı alışverişlerinde söylenir bu.

Orada olmayan numara dikkatle bakılıp özenle seçilir.

"BU neden bu kadar ucuz? Kesin bir kusuru var!" Ucuz dediği şeyin fiyatı aslında iki aylık maaşı. Ancak, alamayınca mala sallıyor işte.

"BUNUN aynısından vardı bende zaten." Nerede olacak? Rüyanda zor görürsün.

"BEN bir de annemle gelip bakayım. Onun da beğenmesi lazım." Anne yerine, baba hala, teyze, kardeş vs. ne isterseniz koyabilirsiniz.

Bu, kalıp bir cümledir.

"ALOO, nerdesiniz? Acil geliyorum." Telefon çalmış gibi yapılır ve fiyatı görünce mağazadan acil uzaklaşılır.

"BU bana sanki olmadı gibi." O fiyata zaten sana olsa da olmamış gibi görünür o kıyafet.

Hemen dükkandan topuklanır.

"Bu hakiki deri mi? Giyemem ben bunu.

Hayvanseverim ben!" Tabakta, üzerinde tereyağıyla daha çok seversin hayvanları.

"AAA! Cüzdanı evde unutmuşum ya!" Bu kadar da klasik olmaya gerek yok. Biraz yaratıcı fikirler üretmek lazım.

"BU kıyafetin mazot pembesi yok mu sizde?" Fiyatı görünce hemen bir renk sallanıp ellerinde olup olmadığı sorulur.

Yok cevabı alınınca da sahte üzüntü yaşanır.

"X karta taksidiniz var mı?" Kasanın oradaki kredi kartı ve banka işaretlerine bakılır. Olmayan söylenir.

"KAÇA kadar açıksınız acaba?" Sanki mağazaya bir daha uğrayacak da kapanma saatini soruyor.

"ŞİMDİ elimde yük olmasın. İşlerimi halledeyim geleyim." 100 gramlık şeyin ne yükü olacak? Sanki, halter taşıyacak elinde akşama kadar.

"SİZ bunu ayırın, ben bankamatikten para çekip geleyim." Mağaza görevlisinin herhangi bir ayırma işlemi yapmasına hiç gerek yoktur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ohio polisi, son 3 yılda toplam en az 19 arabanın üzerine gizlice tuvaletini yapan "seri s..cı yani büyük tuvaletini (serial pooper) yapan" şahıs hakkında arama kararı çıkarmış, gizli kamera görüntülerine takılan video ve resimleri yerel halk ile Facebook sayfalarında paylaşmıştır.

NE KADAR OLDU?

Çanakkale'de bir dükkanda depreme yakalanan vatandaşlar, depremden kaçarken içtikleri çayı da alıp dışarı çıkalı 7 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Her zaman "Kaçan kovalanır" denir ama belki de kovalanıldığı için kaçılıyordur. Yani biz dursak o da duracaktır.

ALKIŞLIYORUM

İKİ aydır kullandığı diş fırçasını banyoda ıslak halde bulan hayırsız evlat:

- Baba diş fırçam neden ıslak?

Fırçamı sen mi kullandın?

- Oğlum o zaten benim diş fırçam.

- Böööğğhh!!