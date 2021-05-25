Gözlük kullananlar bilir

BİTMEYEN alışma süresi: Gözlükle tanışma faslının ilk ayağı bu alışma süresidir. Gözlük takmayı unutmak, yolda yürürken ansızın gelen düşecekmişim hissi, gözlüğün arkasından değil tepesinden ya da altından bakmak, alışma süresinde yaşanan minik sıkıntılardır.

BUĞULANAN camlar: Soğuk hava, sıcak çorba, kar, yağmur, güneş… Herhangi bir ısı olayı gözlük camlarınızın buğulanmasına neden olabilir.

KOMİK olmayan şakalar: Yaş kaç olursa olsun ister 7 ister 70; illaki gözlükle ilgili komik olmayan esprilerle karşılaşırsınız.

O espri bilmemkaç kişi tarafından 1 milyonuncu defa yapılmıştır. Bu yüzden komik dahi olsa güldürmez asla.

BİR türlü bulunamayan gözlük nerde: Kesin evde unuttum, çantanın içinde olabilir mi, koltuğun kenarına mı sıkıştı acaba, kesin kolay bir yerde hatta gözümün önünde ama ben göremiyorum… Yetişkin bir gözlük kullanıcısı hayatının sonuna kadar bu soruları sorar durur. Gözlükler, kaybolma konusunda çorap eşleri ve televizyon kumandalarıyla kapışırlar desek yeridir.

GÖZLÜĞÜ çıkarsam mı çıkarmasam mı ikilemi: "Şöyle yamacıma gel de sana bir sarılayım, hatta dur ufaktan bir öpeyim" romantizmi yaşayan kişilerden biri gözlüklüyse o işler o kadar romantik ve kolay olmaz maalesef.

Gözlük camının üzerindeki parmak izleri: Sil sil bitmez izlerdir. Şu sağdaki kim acaba, izler sıcak fazla uzaklaşmış olamaz. Kesin Kadriye Teyze'nin küçük kızı Şermin'in parmak izi bunlar. Ay vallahi o!

'YA gözlük bana yakışmıyorsa' düşüncesi: Diğer modeli mi alsaydım acaba, burnumu biraz büyük gösterdi sanki bu model. Yok yok yüzüme de gitmedi. Sanırım o da beğenmedi, kesin beğenmedi.

Sorular sorular… Doğru gözlük modelini ararken hayatın anlamını bulanlar bile olmuştur.

KAVGALARDAN uzak durmaya çalışmak: Murphy Kanunları'nın 119. maddesi der ki: Bir kavgada gözlüklü biri varsa ilk dayağı her zaman o yer. Zaten kavga falan hoş şeyler değil, kavga edip n'apıcaksınız?

GÖZLÜĞÜ çıkarınca bambaşka birine dönüşmek: Gözlükle nasıl bir bütünleşme yaşandıysa artık, gözlük çıkınca yıllardır tanıdığınız çocukluk arkadaşınız birdenbire hiç tanımadığınız birine dönüşüverir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Uzaydaki ilk hayvan hangisidir? Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.

NE KADAR OLDU?

Mozambik'te düzenlenen "Kim daha çok içki içer?" yarışmasında 5 kişi öleli 11 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

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ALKIŞLIYORUM

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