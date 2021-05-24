Telefonunu karıştırma sinsiliği- 2

CAYIR cayır yanan aşk dolu mesajları gönderen kişinin kayıtlı ismi, zaten sinirden bir avuç kalan aklınızı eritebilir.

Şöyle örnekler var:

Kayıtlı isim: Adnan Abi Gerçek isim: Adriana Kayıtlı isim: Cemre Gerçek isim: Cemil

BU noktadan sonra kafanızda kuyruğu birbirine değmeyen yüzlerce tilki dolaşabilir tabii.

"Acaba hiç çaktırmadan devam mı etsem?" ya da "Günaydın der demez ağzına mı sıçsam?" arasında bir karar vermeniz gerekebilir.

İkisi de birbirinden zor bir durum.

EMİN olmak için mesaj gönderen kişiye sanki telefonun sahibiymiş gibi mesaj göndermek de başka bir Oscarlık performans.

Gözü dönmüş bazı kişiler bunu iki saniye düşünmeden bile gerçekleştirebiliyor.

Ancak gerek var mı yok mu, tartışılır.

BU arada Adnan Abi'nin ne kadar güzel bir vücudu olduğuna istemeden tanık da olabilirsiniz, artık ok yaydan çıktı...

Silinmeyi unutmuş bir fotoğraf tabii ki her şeyi doğrulamak için yeterli. Yine de istisnai bir durum olarak kayıtlara geçebilir.

EĞER bütün bunları yaşadıysanız sinirinizi kontrol etmeniz pek mümkün sayılmaz. Allah ne verdiyse sağa sola girişme ihtimaliniz çok yüksek.

Gençliğinizden bir miktar daha gitti yani kısacası. Değdi mi? Onu siz bilirsiniz...

SONUÇ olarak cep telefonu karıştırmak fikri, bunu gerçekleştirmekten daha huzur kaçırıcı diyebilir miyiz? Diyebiliriz...

İnsan olan karşısındakini aldatmaz zaten arkadaşlar.

Güven duygusunun alıp başını gittiği ilişkilerde cep telefonu kurcalamak sadece tali bir yol olabilir.

Sevgilinize sadıksanız ama illa telefonunuzu kurcalıyorsa o bi manyaktır. Eğer sevgilinizi aldatıyorsanız siz zaten eşeğin önde gidenisiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların yüzde 23'ünün makinelerin üzerine oturarak kendi popolarının fotokopisini çekmek isteyen insanlardan kaynaklanıyormuş.

NE KADAR OLDU?

Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, mektupla gelen şarbon tehlikesine karşı televizyonda halkı bilgilendirirken, "Aha işte bele açarsan bulaşır!" diyerek elindeki mektubu paramparça edeli 20 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Çünkü kadınlar başarısız erkeğin arkasında durmazlar.

ALKIŞLIYORUM

KENDİNDEN yaklaşık 10 santim fazla boya sahip bir kızı tavlamaya çalışıp da başarılı olamayan kuzenimin kendince yaptığı yorum: Boyumdan büyük işlere kalkıştım ben.