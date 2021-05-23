Telefon karıştırma sinsiliği- 1

HER ŞEY bir şüpheyle başlar. Bunun tam tabirine ise "kıllanmak" diyoruz.

TELEFONU sürekli sessize almak ve masaya yüz üstü kapatmak en büyük kıllandırıcı sebeplerden. Gözünüz kenardan onun telefonunu hızlıca taramaya başlar. Tek bir harfi yakalamak bile parçaları birleştirmek için önemlidir.

"KİMDEN gelmiş mesaj?" dediğinizde "Hiç reklam falan işte" cevabı alabilirsiniz.

ASLINDA çoğu doğru çünkü gün içerisinde telefonumuza gelen 25 mesajdan sadece 2 tanesi gerçek insan çıkıyor. Bu cevap sizi tatmin etmediyse meşakatli bir yola adım atmışsınız demektir.

SEVGİLİNİZ uyuduktan sonra kafanıza fesat fikirler sokuyorsa biz buna "şeytan dürtmesi" diyoruz.

TUVALETE giderken telefonu yanında götürmek artık anormal değil. Çünkü tuvaletteyken internete girmek ve oyun oynamak sizin de bildiğiniz gibi çok zevkli. Ancak uyuduktan sonra sevgilinizin telefonunu karıştırmaya karar vermeden önce çok iyi düşünmeniz lazım. Ne çıkacağı hiç belli olmaz!

TELEFONUN şifresini açabiliyorsanız anında bir rahatlama yaşamanız mümkün.

Peki ya değiştirdiyse?

İŞTE o zaman işler değişir.

AİLESİYLE olan mesajlaşmalarını görüp "Ayyy günahını aldım garibin" diyebilirsiniz.

SONRA da büyük bir suçluluk duygusuyla ama rahat bir kafayla yatıp uyuyabilirsiniz. Sabah kalkınca da kendisini adeta bir kedi yavrusu gibi ponçik ponçik sevdiğinizde, ne olduğunu anlamayıp aptallaşması da normal tabii.

TEKNESİYLE açıklara giden bir balıkçının tonlarca balık tuttuğunda yaşadığı sevinç gibi çat diye aradığınız şeyi de bulabilirsiniz.

"HAAAHHH nasıl da yakaladım!" sevinci 15 saniye, "Allah senin belanı versin" durumu ise 15 gün geçmez.

Az evvel demiştik, bu yola girerken her şeye hazırlıklı olmanız lazımdı.

DEVAMI YARIN...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan bir araştırmaya göre işe giderken eşine hoşçakal öpücüğü veren erkekler, vermeyen erkeklerden daha çok kazanıyor.

NE KADAR OLDU?

"Çiftlik Bank", Mehmet Aydın tarafından dualarla açılıp, küfürlerle kapatılalı 3 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@murat_gkmn

Bu sözlenme olayı da çok tuhaf. Bi yüzük takıyorsun, kapora verir gibi kızı ayırtıyorsun, "Biz gelip alıcaz başkasına vermeyin" der gibi.

ALKIŞLIYORUM

CHICAGOİstanbul seferi yapan uçaktayız.

Camın plastik perdesi kapalıydı.

Yandaki adama "Şu camı açar mısınız?" deme gafletinde bulundum.

Adamın cevabı beni kupkuru etti: "Yok kardeşim. Ben öyle rüzgara, basınca gelemem, hava da soğuk zaten!"