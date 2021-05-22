Komik diyaloglar
- Şu mavi balıklar ne kadar?
- Abi o balık 20 lira.
- Kilosu mu?
- Kilosu mu dedi ya hahaaa....
****
Metrobüsteki ses kaydı:
"Zincirlikuyu bu yöndeki son duraktır." Yaşlı teyze: Hepimizin son durağı orası be yavrum.
Yolcular iptal tabii.
*****
Kahvaltıcıdayız arkadaşımla. Arkamızda da sürekli feys de feys, tivitır da tivitır fotoğraflarından bahseden muhtemelen liseli ağırlıklı bir grup var.
Kahvaltıcı aşırı kalabalık, bir gürültü bir kıyamet. Bu arkamızdaki grup da sağa sola koşturmaktan perişan olmuş garsonlardan birini çağırdı. Gelişen muhabbet:
- Buyurun ne istemiştiniz?
- (Kameralı telefonu uzatarak) Ya bizi çeker misineeez?
- Sizi şu an hiç çekemem, aşırı yoğunuz da.
Hayatımda duyduğum en güzel kinayeydi galiba lan.
*****
Geçmiş zaman...
Mahalle bakkalının önü...
Orta yaşlı bir amca tık nefes bakkala girer:
- Benim karı buraya geldi mi?
- Yoo?
- Hah iyi, ekmek falan alırsa bana yazma!
- Niye?
- Karı başkasına kaçmış...
(Tek derdin bu olsun be amcam...)
*****
Otobüs yolculuğu, gece 4 civarı, iki yaşlı amca yan yana denk gelmiş. Kulakları haliyle az işitince tüm konuşmalara otobüs şahitlik edebiliyor.
- Yaş kaç?
- 84 seninki?
- 81.
- Sen daha çocuk sayılırsın be...
*****
İki genç konuşuyor:
- Nasıldı abi Teoman'ın şarkısı vardı?
- Hangisi?
- Bir şey yapan bir şey yapan... Diye hani...
- Hangisi ya??
- Ya hani şey gibi, Palandöken Palandöken...
- Gönülçelen o be geri zekalı...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
MACAR tıp adamı Ignaz Semmelweis elleri yıkamanın hastalıkların yayılmasına engel olduğu tezini ilk ortaya atan kişidir.
Bu fikir dönem insanları için çok zor bir iş olarak nitelendirildiği için bu tıp adamını akıl hastanesine kapatmışlardır.
TESPİTLİ YORUM
@biresmi Konya'daki bir mağazanın kapanmadığı halde "KAPANIYORUZ" sloganına haksız rekabetten dava açılmış.
Mağaza sahibi savunma olarak "Biz bir tesettür mağazasıyız bu yüzden kapanıyoruz yazdık" demiş.
Sokrates saygı duruşuna geçti be adam
AlkışlıYorum
DERS Fen ve Teknoloji.
Konu akraba evliliği... Sınıfa soruyorum.
"Çocuklar, annesiyle babası akraba olan var mı?" Biri heyacanla el kaldırıyor, soruyorum.
"Nasıl akraba; yakın mı?" "Hocam, babam annemin halasının kızı." Gerçekten de çok sakıncalı bu akraba evliliği, çok!
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