Her yerde var

GÜZİDE ülkemizin neresine gidersek gidelim bu yerleri görmek mümkün oluyor. Özellikle de küçük şehirlerin ve ilçelerin caddeleri kopyala-yapıştır yapılmış gibi benzer özelliklere sahipler.

Şehrin simgelerinden biri olan saat kulesi...

Uğramışken bir fotoğraf çektirin en iyisi.

Bazen aynı şehirde birden fazla olabilen Yeni Camii, Ulu Camii...

Önünden geçerken uğramadan edilemeyen Tahtakale Ucuzluk Pazarı.

Nam-ı diğer, "bi' milyoncu".

Günün her saatinde tıklım tıklım olabilen Dostlar Kıraathanesi. Okey taşlarının sesi caddede yankılanır.

Bir buluşma yeri olarak, merkezdeki heykel...

Yenişehir, Yenimahalle, Bahçelievler isminde bir semt.

Kırmızı rengin hakim olduğu Adıyaman çiğköftecisi.

Gitmeseniz de adını hep duyduğunuz Şifa Hastanesi.

Gülsüm, Ayşe, Emine, Fatma'nın Yeri gibi isimleri olan ev yemekleri lokantası...

Gözlemeleri güzeldir.

Konserlerin, mitinglerin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı...

Uzakça bir yerde olan, tepeden şehir manzarasının izlenebildiği TOKİ konutları.

O ilin, ilçenin meşhur köftesini yapan lokantalar...

"Tepe" ile başlayan, biten bir güzergah.

Arabaların vızır vızır geçtiği Atatürk Bulvarı...

Küçük şehirse, yakınlarda bir Mecburiyet Caddesi de olabilir.

Zamanında 'Bizimkiler' dizisinden esinlenmiş olabilirler: Emek Apartmanı.

Kardeşler Pide ve Kebap Salonu...

Çok güzel karışık tost yapabilen Köşem Büfe...

Raflarında Trabzon odun ekmekleri dizili Karadeniz Ekmek Fırını...

Şehir sakinlerinin stres atma mekanı olan bir sevgi yolu...

Her an kırılmaya müsait olabilen, belediye önündeki fıskiye.

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Yangın musluğunu icat eden kişi bilinmiyor, çünkü bir yangında patenti yok oldu.

NE KADAR OLDU?

İzmir'de bir dolandırıcı "Hac'ca gideceğim, altınlarınızı verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıralı 2 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@Enes_Cingoz

Ben: Hayırlısı neyse o olsun inşallah.

Yine ben:

ALLAH'IM NOLUR OLSUN YA RABBİM! YALVARIYORUM OLSUN ÇOK İSTİYORUM...

GÜLÜYORUM

Doktor, biraz duraksadıktan sonra şöyle dedi:

- Gerçeği fazla saklamak istemiyorum...

Bence hastalığınız şifasız. Son bir arzunuz varsa söyleyin.

Mesela birini görmek ister misiniz?

Hasta yatağından güçlükle doğruldu:

- İsterim...

İsterim elbette, Hem de çabuk!...

- Kimi çağıralım?

- Bir başka doktor...