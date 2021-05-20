Kendini öven insan

ÖZELLİKLE son dönemlerde çok fazla üreyen bu arkadaşlar reklam stratejisini kullanmayı planlıyorlar ama kötü reklam olduklarının farkında değiller. Böyle arkadaşlar hemen her yerde karşımıza çıkmaya başladılar. Aslında hiçbir halt olmadığını bilen, sinir bozucu boş insanlardır.

Bazen bu arkadaşların laflarının arasına girip "Bırak da biri övülmeyi hak ediyorsa zaten birileri onu över" diyesim geliyor ama lanet olsun bu içimdeki insan sevgisine.

Genelde bu arkadaşlar özgüven eksikliği ve komplekslerini bu şekilde örtmeye çalışır.

Etrafında bir tane dostu, arkadaşı olmayan insandır.

Bulduğuna kendini övme sanatının bütün gereksimini yerine getirirler.

Hırslılardır, egoları Peribacaları'ndaki balonlar gibi şişiktir. Bencildir, hep kendileri üstün olsun ister. Bunların akıbeti tek ve yalnız kalmaya kadar gidebilir.

Genellikle tüm konuşmalara "Ben" diye başlarlar.

Aslında bunlar başkalarından övgü duymak isterler 'Vay be abi', 'Hadi beee' gibi cümleler duymak isterler fakat boş bir sessizlik alır.

Çünkü insanımız o kadar da salak değildir. Sıradan bir sohbette bile ne kadar bilgili olduğunu gösterme telaşında olurlar. Alakalı, alakasız konuşurlar.

Narsist, egoist, megaloman olarak adlandırabileceğimiz bu arkadaşlar sizin düşüncenizi asla önemsemez. Bu arkadaşların en büyük özelliği hiçbir eleştiriyi kabul etmez. Siz en iyisi boşverin konuşsun, siz tınlamayın.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir kadın hayatının 76 gününü çantasında bir şeyler aramakla geçirir.

NE KADAR OLDU?

Edirne'de bir vatandaş alkolün etkisiyle Yunan sınırını koşarak geçip, para cezası ve dayak yedikten sonra da Türk sınırına bırakılalı 3 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Bugün bir kız bana saati sordu. Eğer beni böyle ucuz numaralarla tavlayabileceğini sandıysa, bravo doğru tahmin etmiş.

ALKIŞLIYORUM

@sevvalkygsz

ECZANEDE staj yapıyordum.

Eczacı dedi ki buraya çok sık ünlü geliyor.

Onları görünce aşırı tepki verme.

Sonraki gün Murat Dalkılıç geldi.

Reçetesini aldım ve girişini yapmak için ismini sordum.

Eczacı kulağıma eğilip "O kadar da değil" dedi...