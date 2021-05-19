Geleneksel Türk ailesi replikleri

SiZiN aileniz geleneksel olmasa da bu cümlelerden birini mutlaka duymuşsunuzdur.

Aranızda genç arkadaşlar bunları annelerinden babalarından çokça duyuyorlar ama ben kendimden biliyorum.

Hani anneleriniz babalarınız derler ya "Anne-baba olunca anlarsınız" diye hakikaten anlıyorsunuz benden söylemesi.

Garip karşılamayın...

Biz biraz eğlencesine bakalım...

AKŞAM geç kalma vakitlice gel!

-TAMAM annaaa...

KIZIM biz sana güveniyoruz, çevreye güvenmiyoruz...

-DOĞRU söyle anne yoksa bizden başka herkes zombi mi olduu!

BAŞÇAVUŞUN eşeği mi var karşında?

- ESTAĞFURULLAH bıbıcım olur mu öyle şey?

SUS bak bir de cevap veriyor!

- AMA ama sen sordun baba...

ÇOCUĞUN olunca anlarsın.

- BEN bu dünyaya çocuk getirmeye karşıyım tamam mı!

EN son nereye bıraktıysan oradadır

- 'ANNNEEE yeşil eteğimi bulamıyorum, nerdeee?' sorusuna verilen mükemmel cevap.

BABANA SOR!

-BABACIM ben bugün Hülyasu'larda kalabilir miyim?

BABANIZ para basıyor sanki!

- BABAAA lütfen sadece iPhone 6 istiyorum.

EŞEK kadar oldun hala muzırlık peşindesin

- BEN değilim gördüğün, içimdeki çocuk o....

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kahvenin içindeki parçaçıklar kaynama noktasına gelince patlar.

Yüksek ateşte kaynama noktasına hızlıca getirilirse acı bir tad oluşur.

"Bir acı kahveni içerim" sözü de buradan gelir.

Çabuk pişirirsin, ziyaretimi kısa tutacağım demektir.

NE KADAR OLDU?

Muhabir Ömer Güvenç, maç sonrası Beşiktaşlı Ahmet Yıldırım'a sorduğu ''2-1'lik mağlubiyet, ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''2-2 bitti maç...'' cevabını alalı 17 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Sahilde mayosunu kabinde giymek yerine arkadaşlarına havlu tutturarak giymeye çalışıp bir de arkadaşlarına 'Bakmayın lan' diye çıkışır.

ALKIŞLIYORUM

İSTANBUL'DA fazla bastırdığımız Ramazan imsakiyelerini, ziyan olmasın diye İzmir'deki şubeye gönderdik. Magmada kaçta okunuyor ezan? İstanbul ile aynı ise imsakiyeler bizden.