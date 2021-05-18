Türkler ile ilgili söylenmiş sözler

TARİHTEKİ liderler, askerler, yazarlar Türkler hakkında ne dediler? Hepsi farklı koşullarda Türkler'le tanıştılar fakat ortak bir kanıda buluştular.

İşte o tarihi kişilerin Türkler'le ilgili söyledikleri o sözler..

Bana Türkler'den kurulu bir ordu verin, dünyayı rehin alayım.

Napolyon Bonaparte

Türkler doğunun en temiz, en dürüst, en namuslu milletidir.

Pierre Loti

Haydi beni bir daha tutuklayın İngilizler! Ama görüldü ki tutuklama ve öldürmeyle iş bitmiyor! İşte Türkler, kendi cenaze merasimi için hazırlanan tabutlarını, sahiplerinin başlarına geçirdiler!

(1922-Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türkler'in zaferiyle bitmesi üzerine) Mohandas Karamçand Gandi

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler...

Fransız tarihçi-Albert Sorel

Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır.

Avusturyalı Tarihçi, Diplomat-Joseph von Hammer-Purgstall

Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türkler'e hayran olurdunuz.

İngiliz Diplomat, Yazar, Asker-Sir Mark Sykes

Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da bir o kadar ustadır.

Romantizm akımının öncülerinden İngiliz yazar- Lord Byron (George Gordon Byron)

Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa 1 tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır...

Adolf Hitler

Eğer bir Türk devleti olmasaydı mutlaka yaratmak gerekirdi.

Fransız devlet adamı, gazeteci, tarihçi-Adolphe Thiers

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türkler'le savaşmalıdır.

İngiliz Tümgeneral Sir Charles Vere Ferrers Townshend

Ne mutlu Türk'üm diyene!

Mustafa Kemal Atatürk

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde görevli olan fil bakıcısı, rutin temizliğini yaparken filin dışkısı altında kalarak can vermiştir.

NE KADAR OLDU?

Ünlü oryantal Asena 'Salak olabilirim ama aptal asla' diyerek değişik sınıflandırma yapalı 16 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@atavratzlatan

Fenerbahçeli insanlarla evlenin arkadaşlar.

29 sene Türkiye Kupası'nı kazanmayı, 20 sene Aziz Yıldırım'ın gitmesini beklediler.

7 senedir 4. yıldızı, 13 senedir de Şampiyonlar Ligi'ni bekliyorlar ve hiç Fenerbahçe'yi bırakmadılar.

Sizi de ne olursa olsun bırakmazlar.

ALKIŞLIYORUM

YEDİ yıllık ilişkimiz boyunca ne değişen saç rengimi, ne kısalan saçlarımı ne de çarpıcı makyajımı fark eden sevgilim, büromda değişen su borusunu ilk bakışta fark etti ya, o an bittim ben!