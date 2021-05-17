Ergenliği 2000’lerin başlarında olanların anlayabileceği 16 şey

HER yaz tatilinde oksijen ve papatya suyu karışımıyla saçları sarartmaya çalışmak.

SAÇ ütülemek. Bu neydi hakikaten böyle ya?

KÜÇÜK kardeşle kavga ede ede, onun çizgi film izleme ısrarlarına inat; Vahşi Güzel, Natalia Oriero izlemek.

ERKEK-kız kasıp kavuran tutku; ne giyersen giy altına Converse giy.

KAPŞONLU Abercrombie'ler. Bunlardan alabilmek için babasını bıçaklayan vardı.

KATLAMALI süet çizmeler. Böyle bir dolu şeyle yine iyi gelinmiş bugünlere.

KİLİTLİ günlükler. Rivayete göre İbn-i Sina'nın ölümsüzlük formülü de bu günlüklerden birindeymiş.

KARDEŞLER İletişim'de yaptırılan karışık cd'ler, diskmanlar, elbette ki Blue Jean dergisi.

MSN'DEN çılgınlar gibi sabaha dek flörtleşmek.

SABAHLARA kadar radyodan Matrax dinleyip bir türlü aramaya cesaret edememek.

DEV halka küpeler. Zor bir dönemdi, minicik kulaklara iri iri küpeler taşıtılırdı.

OKUL gömleğinin altından dantelli body giyip, body'yi popoya kadar çekmek.

OKUL eteğini evin görüş açısından çıkar çıkmaz katlamak.

AVRIL Lavigne ve onun pembe dünyasına hasta olmak.

BİR nevi o dönemin Justin Bieber'i, Enrique Iglesias manyaklığı.

GÜLBEYAZ izleyip her bölümde salya sümük ağlamak.

Hey gidi günler! onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerika'da 1995 yılında kola makinesinden bedava içecek almaya çalışan bir adam, makineden fırlayan kutu kolanın kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiştir.

NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına gitmek için kapıların açık olacağını açıklamasının ardından insan kaçakçısı, "8 yıldır bu işi yapıyorum, Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca hemen geldim. Bunu gönül işi olarak kabul ediyoruz" diyeli 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@CerebralKortex

Hastaya "Az su içmişsiniz, arttıralım" demiştik.

8 litre su içmiş 1 günde. Adam iç organlarını yıkamış içme suyuyla..

ALKIŞLIYORUM

YABANCISI olduğunuz bir şehirde, kargo şirketini sorduğunuz kişinin "Noterin yanında" demesinden daha saçma olan şey, "Noter nerede peki?" sorusuna, "Yan yanalar" diye cevap vermesidir. Tecrübe ile sabittir.