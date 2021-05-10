Aşk reçetesi

İlacın adı: Aşk

Familya: Sevdalanmak

Bitki adı: Akuş Taratuz

Elde edilişi: Aşkı elde etmek için türlü yöntemler vardır. Birinci yöntem için ilkel maddeler, para, bir çift söz, bir çift kesici gözdür.

Fakat bu yöntem pahalı olduğu için endüstride başka yollarla elde edilip, özellikle orta insanlar arasında aşk, parasız-pulsuz, belirli bir süre gözleme yardımı ile elde edilir. Bu şekilde elde edilen aşk saf değildir. Çeşitli randevularda kristalleştirilir ve daha sonra saf olarak elde edilir.

Fiziki özellikleri:

Pembe renkli kristallerden oluşur. Kalbe yerleşir.

Keskin lezzetlidir. Özellikle organlarda hissedilir. İlk resmi tanımı Adem ile Havva tarafından yapılmış, sonra insanlar tarafından geliştirilmiştir.

Kimyasal özellikleri:

Kaba sözlerden alınır.

Formülü hemen değişir.

Aslında aşk dayanıklı bir madde değildir. Parasızlık, sefillik, yalancılıkla geçimsiz bir ilaçtır.

Saflık muayenesi:

Aşkın ne ölçüde saf olduğunu anlamak için ihanet, aldatma, matrak geçmeyle ne ölçüde dayanıklı olduğu anlaşılır.

Miktar tayini: Aşk enjekte edilmiş ve hassas tartılmış bir insan, bir haftada kilo kaybederse bu uluslararası ölçülere göre en az Romeo-Juliet, Türk ölçülerine göre Leyla-Mecnun aşkına eşittir.

Önerilen Doz: Nişan ve nikahta az dozlar alınmalıdır.

Aşk çeşitli biçimlerde görülebilir. Bilim aşkı, doğa aşkı.

Hastalığın belirtileri:

Kalp çarpıntısı, uçma hissi, gözlerde kararma, seviyor başkasını görememe şeklinde özel bir körlük, mantık kaybı, uykusuzluk, iştahsızlık, terleme.

Kullanılışı: Kalbi hızlandırmak için alçak dozda, sinir sistemini uyarmak için yüksek dozda moral ve cesaret verici neşelendirici. Ancak belirli dozu yoktur. Hiç alınmazsa kişide kompleks yaratır.

Yüksek dozda öldürücü, alçak dozda güldürücü etkisi vardır.

İlaçın reklam sloganı:

Karanfilim ez beni, çift kanatlı tülbentten süz beni, sen kalem ol, ben divit, reçeteye yaz beni.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sihirbazların sihir yapmak için kullandığı "Abrakadabra" kelimesi yıllar önce yüksek ateşi olan hastaların ateşini düşürmek için söylenmiştir.

NE KADAR OLDU?

Tokat Süper Amatör Futbol Ligi'nde hakem, her iki takımın itirazları üzerine psikolojisinin bozulduğunu iddia ederek maçı tatil edeli 3 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@lancansy Herhangi bir çekilişi kazanabilmem için tek katılan kişi ben olmalıyım...

ALKIŞLIYORUM

HAFTA sonu için memlekete gittik.

Pazardaki Lapsekili teyzemin bademlerin üstüne yazdığı "Bi dene yimek silbes" notunu görünce takılmak için "İki dene yesem olur mu?" dedim.

Hazırcevap teyzem affetmedi: Yi yavrım yi, deve gibisin seni 3 dene bile kesmez!