Annemize “Teşekkürler anne” demek için 10 sebep

ZORLANDIĞIMIZ zamanlarda, kendisi de zorlansa bile atlatacağımıza bizi inandırdığı için.

YAPAMAYACAĞIMIZI düşündüğümüzde, bize bizden daha çok inandığı için. Ve bize yeniden deneyebilecek gücü verdiği için.

KÜÇÜK büyük her başarımızda aynı sevinçle bizi kutladığı için...

Okula ilk başladığı gün annesinin heyecanını hatırlayan var mı?

HAYATIMIZLA ilgili verdiğimiz kararları destekleyip, ne karar verirsek arkamızda durduğu için, Çünkü; annelik.

KENDİSİ işe gitmeyecek olsa bile bizden daha erken kalkıp, bize kahvaltı hazırladığı için. En tatlı alarm sesi = Anne sesi § SADECE ihtiyacımız olan zamanda değil, her zaman yanımızda olduğu için.

Hem iyi gün hem kötü gün dostluğu...

DÜŞÜP, canımız acıdığında dünyanın en güçlü öpücüğüyle yaramızı iyileştirebildiği için.

Yaralarımızın sadece minik "uflar" olduğu zamanlar.

BİR oyunu, yarışmayı kaybetmiş olsak bile, onun gözünde her zaman kazanan biz olduğumuz için.

Annemizin gönlünde her zaman kazanan olduğumuz için.

GERÇEKTEN iyiliğimizi düşünen ve en doğru tavsiyeyi veren en yakın arkadaşımız olduğu için. Bazen ihtiyacınız olan tek şey, bir annenin dostluğudur.

BİZİ koşulsuz severek, bu dünyada koşulsuz sevginin var olduğunu kanıtladığı için. Hem koşulsuz hem de sonsuz...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

NORMALDE 3 yılda salgılanan östrojen hormonu hamile kadınlarda bir günde salgılanır, bu da aşırı duygusallığa sebep olur.Bu yüzden, hamile kadınları üzmeyin!

İŞARET dili konuşan insanların aksanları vardır ve kullandıkları işaretlerden karşılarındaki kişi nereli olduğunu anlayabilir.

ANNE YORUMU

Annelerimizin emek verdiği her şey değerlidir hele temizlik deyince akan sular durur. "Yeni sildim basma oraya."

ALKIŞLIYORUM

@allahlesskadin

Annem kupon yapmış 450 lira kazanmış. Neye oynadın diyorum, baktım Malezya Ligi vardı actım araştırdım diyo. Yemin ederim muhteşem birisi.



@firovn

Eve erken gelince annem neden geldin diyo geç gelince nerde kaldın diyo ben ortasını yakalayamadım anne kabul et artık.

@dunyanin6dabiri

Ben doğduktan sonra 15 gün adım konmamış. Anneme beni nasıl çağırıyodunuz dedim seni niye çağıralım zaten sabit yatıyodun dedi. Muazzam haklı.