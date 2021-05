Türk göbeği

TÜRK erkeğinin vazgeçilmezidir.

Kimileri bununla gurur duyarken kimileri eritmeye, kimileri göbeğini içeri çekmeye çalışır.

Karşı taraftan gelen "Abi göbek yapmışsın" sorularına "Zengin gösteriyor", "Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer" gibi yanıtlar verebilirler. En büyük atraksiyonları göbek üstüne çay tabağını koymak, çocuk hoplatmak, dans ederken göbeğini yukarı aşağı oynatmak (göbek atmak) gibi hareketlerdir. Türk kızlarının büyük çoğunluğu göbekli erkeklere itici gözüyle bakmakta olup eğer erkek arkadaşları göbekliyse acilen göbeklerini eritme konusunda ısrarcı davranışlar sergilemektedir.

Son zamanlarda bir erkek arkadaşınıza göbeği ile ilgili yorum yaptığınız zaman alacağınız ilk cevap şudur:

- Ali, göbek almış başını gidiyor.

- Yok be yavru Türk kası o.

Bu cevap tamamen kendini avutma şeklidir. Aslında bu kas yalnış anlatılıyor. Gerçekteki Türk kası perde takmaktan omuz dolaylarında oluşmuş kastır. Burdan sonrasını mitinge katılmış orta yaşlı kadının müzik bilgileriyle okuyunuz:

"Baharda perde yıkama hakkımız engellenemez." Anneler lütfen, kırıcı oluyorsunuz.

Spor yapan, dikkat eden erkek yok mu? Evet var. Ama kardeşim oluşumunun tek nedeni bayramlardır. Arkadaş spor yapıyoruz o kadar, koşuyoruz, kilo veriyoruz bayram bir geliyor Katrina Kasırgası misali. Bir insan her öğün baklava, dolma, börek, kavurma yerse ondan sonra göbek de oluyor, kalça da oluyor, her şey oluyor. Bence çözüm olarak anlaşılsın, her ev farklı bir şey yapsın öyle daha rahatlar biraz.

Genelde evli erkekler, dopdolu bir sofranın tüketilmesinin ardından, sofra başlarında oturan "Of aman çok şiştim" deyip pantolonlarını göbek altı hizasına getirmelerinin ardından pis bakışlar fırlatan eşlerine cevaben söyledikleri, aslında masadaki tüm kadınlara söylenmiş sözdür.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Türkiye'nin en uzun yaşamış insanı olduğu bilinen Zaro Ağa, 160 yaşında ölmüş, 10 Padişah ve 1 Cumhurbaşkanı görmüştür.

TESPiTLi YORUM

@ekrumsu Kızların bir şey yapmadan önce sürekli birbirini gazlayıp yükseltmesi ve sonucu kötü olunca boşver en azından içinde kalmadı tesellisi...

NE KADAR OLDU?

Basın açıklaması esnasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "tedbir" deyince "Allahu ekber" diye bağıran kişi alandan uzaklaştırılalı 1 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

BABAM mutfakta gördüğü bulaşık makinesi tabletini Mevlana şekeri zannederek yemiş dün akşam.

İkinci ısırıktan sonra tadının bozuk olduğuna kanaat getirerek bırakmış şekeri (!).

Bozuk şekerleri neden bulaşık makinesinin üstündeki sepette tutuyorsunuz diye de kızmış anneme.

Evet babacığım, Mevlana şekerlerini kare haline getirmişler, ortalarına küçük, açık mavi renkte bir top yerleştirmişler veee senin için tek tek paketlemişler.

Üzerlerine de C....... Powerball 3 in 1 yazmışlar.

Hey Allah'ım ya!