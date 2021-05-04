Hoşlanılan kızdan duymak istemeyeceğimiz şeyler

HOŞLANILAN kızdan duyulmak istenenler güzel ve aşk dolu cümlelerdir.

Ancak, bazen hoşlanılan kız hayalimizde yarattığımız kız değil, tamamen başka biridir. Bunu öğrenmek ise erkeğe çok koyar.

Hoşlanılan kızın "Bak babam mafya, akıllı ol" demesi...

Akıllı olun. Söz dinleyin. Topuklarınızdan vurdurmasın sizi.

Hoşlanılan kızın "Acil 20 bin TL lazım" demesi...

Kıza o parayı verin. Size güvenip gelmiş, siz de ona güvenin.

Hoşlanılan kızın "8 diyorum, koz sinek" demesi...

Kızın batak bildiğini gösterir. Canınız sıkılmaz, oynarsınız.

Hoşlanılan kızın "Aa senin araban yok muydu?" demesi...

Eksiğinizi yüzünüze vuran, gözü malda mülkte bir kızdır bu. Uzaklaşın.

Hoşlanılan kızın "Memati öldükten sonra diziyi izlemeyi bıraktım" demesi...

Kurtlar Vadisi hayranı olduğuna işaret eder.

Olabilir.

Hoşlanılan kızın "2 dal cuğara kap gel" demesi...

Kızla aranızın gayet samimi olduğuna delalettir.

Hoşlanılan kızın "4 banko maç verir misin?" demesi...

Kızın şans oyunları müptelası olduğunu gösterir.

Hoşlanılan kızın "Aracı çek mal gelecek" demesi...

Çok zor bir işi olduğunu gösterir. Size zaman ayıramaz.

Hoşlanılan kızın "Ay pırt yaptım" demesi...

İnsanlık hali gerçi. Ama, insanda bir negatif etki bırakır.

Hoşlanılan kızın "Babamgil danayı yıkamıyormuş. Bi el atıp geliyorum" demesi...

Kızın bir danayı bile devirebilecek derecede güçlü olduğuna işaret eder.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Cornetto dondurmasının dibindeki çikolata aslında üretim hatasıdır. Mühendisler bu üretim hatasını çözdü fakat insanlar tarafından popüler olduğundan muhafaza ettiler.

TESPİTLİ YORUM

Güzel veya çirkin fark etmeksizin herkes burnunu karıştırıyor.

NE KADAR OLDU?

Davut Güloğlu "En büyük hayalim Shakira ile bir filmde oynamak. Beni tanısa hayatımda hiç erkek görmemişim der" diyeli 14 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

GEÇENLERDE annemin bir komşusuna hırsız girdi, kadın da bunun üzerine hemen çelik kapı yaptırdı.

Aç gözlü hırsızın herhalde gözüne kestirip alamadığı bir şeyler olacak ki bir müddet sonra tekrar girdi ve aynaya şöyle yazdı:

"Tahta kapı 3 dk; çelik kapı 5 dk..."