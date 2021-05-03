Bu Kurallara U-ya-cak-sı-nız!
SURATI asık birini gördüğünüz zaman "Biraz gülümsesene?" demekten vazgeçin.İnsanların canı sıkkın olabilir, her zaman zoraki mutlu olamayız.
KİM olduğunuz, ne yaptığınız mühim değil. Bir çocuk size el salladıysa ya da gülümsediyse ona karşılık verin.
BİRİNİN özel gününde rol çalmayın, kutlama ya da evlilik teklifini başka zamana saklayın.
SAMİMİ olmadığınız insanlarla bir görüşme yapıyorsanız aile ve maddiyatla ilgili konulardan bahsetmeyin. İnsanların neler yaşadığı hakkında fikrimiz yok.
TARTIŞIRKEN konu her neyse onda kalın, tartışmayı karşınızdaki insanın karakterine ya da başka davranışlarına kaydırmayın.
BİR insan konuşmasını bitirmeden anlattıklarına tepki vermeyin. Bırakın sözünü bitirsin.
KARŞINIZDAKİ kişinin ağzından hamile olduğunu duymadan bebekle ilgili tebrikte bulunmayın.
FLÖRTLEŞİRKEN hayırın da bir yanıt olduğunu unutmayın. İçten içe başka bir şey hissettiğine inanmanız ısrarcı olmanız için geçerli bir sebep değil.
KİMSEYE ne kadar kazandığını sormayın. İyi bir amaçla olsa bile.
KARŞINIZDAKİ kişinin kusuru on saniyede halledilebilecek bir şey değilse yeni bir element keşfetmiş gibi ona söylemeyin. Muhtemelen karşınızdaki kişi de biliyor bunu, kabalık etmeyin.
ONLINE toplantılarda konuşmanızı kısa tutun ki herkes söz alsın. Ekran başında beklemeyi kimse sevmiyor.
SALGIN dönemi için geçerli olsa da, maske özelliği olmayan aksesuarlar sanki maskeymiş gibi takıp insanları riske atmayın.
BİR otomobil yaya geçidi dışında size yol verdiyse hızlıca karşıya geçin, sürücüye teşekkür edin. Ona minnettar olmanıza gerek yok, nezaketinizi korumanız yeterli. Onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Piyango almaya veya loto oynamaya giderken yolda ölme ihtimaliniz, büyük ikramiyenin size çıkma ihtimalinden daha yüksektir.
TESPİTLİ YORUM
Öğrencilerin yüzde 60'ı tatili seviyormuş.
Bence geri kalan yüzde 40 soruyu anlamamış.
NE KADAR OLDU?
Manisa'da oturan 34 yaşındaki Mustafa Ergun, Facebook'ta oynadığı "Farmville" adlı oyundan etkilenerek çiftçi olalı
10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OĞLUMA babasından ayrılacağımı anlattım, bir daha evlenmeme izin vereceği isimleri sıraladı:
Cedric, Örümcek Adam, Yecep İvedik!
İçki yok, kumar yok, kahve yok, kadın, kız var sayılmaz, artık sigara da yok; bir de karbondioksit alıp oksijen versem tam olacak.
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