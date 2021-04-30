Sadece uzun boylular anlar

UZUN boylu olmanın belli başlı alanlarda avantaj sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Basketbol oynarken, üst raftan bir şeyler alırken avantaj olan uzun boyun, bir soruna dönüştüğü yerleri biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız da biz size biraz uzun boylu arkadaşlarımız tarafından da onaylanan o durumları anlatalım...

Duş almak kimi zaman tam bir işkencedir.

Gerçekten ne yaptığınızı bilmeden yemek pişirmek zorunda kalırsınız.

Kafasız fotoğraflarınızın sayısı normal fotoğraflardan daha fazladır.

Ellerinizi kullanmadan araba sürebilirsiniz.

Aynı anda iki mekana dahil olabilirsiniz.

Her kapıdan geçerken "Kafam çarpar mı?" korkusu yaşarsınız.

Dizlik yaşamınızın bir parçasıdır.

Toplu taşımada keyifli dakikalar yaşarsınız.

Deneme odasına girmeden fikir verebilirsiniz.

Mouse sadece tek parmağınızla kullanmak zorunda kalırsınız.

Teknoloji sizin için çaba demektir.

Herkese yukarıdan bakarsınız.

En yüksek daima sizindir.

Herkes gibi sarılmaktan keyif alırsınız!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bu kırmızı kartların çektiğini kimse çekmemiştir.

Çilekeş kırmızı kartlar bir türlü rahat bırakılmıyor.

1989 yılında Pianta futbolcusu Fernando d'Ercoli hakemin kırmızı kart göstermesine çok sinirlendi.

Kırmızı kartı hakemin elinden hırsla alıp yemeye başladı.

TESPİTLİ YORUM

Eski sevgilime "Naber" diye mesaj attım. "Sen kimsin hatırlayamadım" dedi. Hani oğlum kadınlar hiçbir şeyi unutmuyordu.

NE KADAR OLDU?

Türkiye'de 2.5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı dolandırıcılar, Rize'de çay toplarken yakalanalı BİRKAÇ GÜN OLDU.

ALKIŞLIYORUM

GEÇEN gece bir ıssız sokakta deri çantamı koparan ama benim kaçtığımı görünce arkamdan salak salak bakan kapkaççı arkadaş...

Neden mi kaçtım? Çanta boştu da ondan.

Tabii sen bunu anlayana kadar ben olay mahallinden çoktan sıvışmıştım.

Kusura bakma artık başka sefere...