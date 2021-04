Bir zamanlar derdimiz olup şimdi hatırlamadığımız şeyler

1. PATLAYACAKMIŞ gibi ses çıkardıktan sonra internete bağlanacak mı bağlanmayacak mı diye beklediğimiz çevirmeli ağı hatırladınız mı? Fark ettiyseniz kimsenin böyle bir derdi yok artık.

2. PEKİ çok sevdiğiniz bir şarkıyı LimeWire'da bulduğunuzda indirme süresini görüp kalp krizi geçirdiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? Offf düşüncesi bile daraltıcı!

3. ÇOK önemli bir CD'nin çizilmiş olduğunu görüp dünyanızın başınıza yıkıldığı günleri de hatırlatırım ayrıca!

4. KENDİNİZİ kaptırıp destan gibi mesaj yazdıktan sonra karakter sınırını aşıp ikinci ve hatta üçüncü SMS'i attığınızı da fatura gelince fark etmiş olabilirsiniz. Neydi o günler, hiç düşünmek istemiyorum!

5. FOTOĞRAF makinesinden çıkardığımız rulo filmi tab ettirdikten sonra yarısının yandığını görmek de eski dertlerimiz arasında. Bir de ona da para alırlardı, o daha da can yakardı!

6. DVD'LERİ satın almanın pahalı olduğu dünyamızda kiralama yöntemi diye bir kolaylık vardı. Fakat onun da gününü geçirince ekstra ücret yazılması gibi derdimiz oluyordu. Vay ki ne vay!

7. FACEBOOK üzerinden seri halde oyun davetiyesi göndererek can toplamaya çalışan eş dost belasını neyse ki atlattık. Bu olayın engellenebileceğini bilmeyenler o dönem halasını, amcasını sildi arkadaş listesinden.

8. EN sevdiğiniz şarkıları doyasıya dinlemek için kullandığınız MP3 player'ların derdini hatırlatıyorum şimdi size. Hani daha da çok sevdiğiniz bir şarkıyı buna atmaya çalışırsınız da cücük gibi hafızası izin vermez ve içiniz kan ağlayarak diğer şarkıları silmek zorunda kalırsınız ya... Vallahi içim daraldı!

9. PEKİ şeyi hatırlar mısınız? "Bugün radyoda bir şarkı dinledim bak şöyle bi şeydi naa na na naa. Adını biliyor musun?" Bu cümle yok olmadı ama kuranların sayısı azaldı. Sözlerini uydursanız bile Google size mutlaka yardımcı oluyor. Bi de telefonunuzda Shazam gibi bir program varsa böyle bir derdiniz hiç yok!

10. TELEVİZYONDA en sevdiğimiz filmi sonuna doğru yakalayıp "Tüh ulan kaçırdık!" dediğimiz günler de yaşandı.

Şu an internete sahip olan hiç kimsenin böyle bir sorunu yok.

Eskiden bu dertleri yaşayıp şu an hiçbiriyle işi olmayanların bu emekli abimizden hiçbir farkı yok diyebiliriz. Dilerseniz kendisinin samimi ve kendinizi bulacağınız bir şiiriyle bu nostaljiye son verelim.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan bir araştırmaya göre erkekler günde altı kez yalan söyler. Yani kadınlara göre iki kat daha fazla.

TESPİTLİ YORUM

Bebek kıyafetlerini vitrinde her gördüğünde "acil evlenmesi gerektiğini" düşünen canlıya kadın denir.

NE KADAR OLDU?

İngiltere'de 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada 1 milyonluk soruya ulaşan yarışmacı telefon jokerini kullanarak babasına 1 milyon dolar kazandığını müjdeleyeli 22 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

EEE bir alkış da girdiği teknoloji marketteki fotoğraf makinelerinden birini deneyip kendi resmini çektikten sonra, bir başka fotoğraf makinesini alıp dükkandan çıkan hırsız için gelsin. Robot resim de neymiş?