Göbek savunması

GÖBEKLİ insanların en çok dert ettiği konudur, "Hayırdır o göbek ne?" sorusu... Bu soru her yerde karşılarına çıkar. Sanki insanlar bunu bekliyormuş gibi üstüne espriler patlatırlar.

İşte göbekli arkadaşlarım, size 'göbek' sorusuna vereceğiniz cevaplarla, onlarla aynı dili paylaşmanın zevkini tattıracağım. Önce klasiklerden gidelim;

TÜRKÜZ lan biz... Ne öyle ecnebiler gibi... Töbeee töbeee... Türksen göbeğin olacak... Göbeği olmayan adama Türk mü derim!

GÖBEKSİZ erkek balkonsuz eve benzer.

YENİ saçımı kestirdim. Ondan öyle görünüyor.

Bunlardan kurtulup farklı cevaplara bakalım:

KIŞIN sıcak, yazın serin tutuyor bu olum. Valla...

BİR kere bu mide ayrıca gaz, gaz çıkarsa göbeğim iner...

ABİ kas onlar, elle bak taş gibi. Göbek erkeği zengin gösterir bilmiyor musun?

ZAYIF insanlar fesat oldukları için zayıf. Fesatlıktan içleri içlerini yiyor, ondan kuruyorlar ya biliyon mu?

SANA ne ben böyle mutluyum.

ISSIZ bir adaya düşersem hayatta kalma ihtimalimi arttırıyorum!

ABİ kas yığını olmak istemiyorum yeeeaaa, yoksa iki haftaya baklava yaparım, şerbet döktürürüm o derece yani.

YARIN kamyon altında kalmayacağın ne malum?

DÜNYADA midye tava, kokoreç, iskender, kuru, et, baklava gibi tatlar varken niye üç kuruşluk sunta gibi diyet şeyleri yiyeyim ki?

GÖBEK dediğin ne ki dostum. Bugün var yarın yok.

Esas insan olmak lazım bu hayatta. Değil mi?

EEE senin ki ne, göbek değil mi? O bölgeye sen başka bir isim buldun da haberim mi yok?

GEL gel korkma bak ısırmaz.

EVCİL göbek bu.

MASA yok evde kardeşim. Ben de göbeği kullanıyorum.

BENDEN önce mekana o giriyor. Saygı duy sen de.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Gergedan Partisi 1963'te kurulmuş bir Kanada partisiydi. Bu parti bir gergedan olan Cornelius tarafından yönetiliyordu. Partinin vaatleri arasında yer çekimi kanununu feshetmek ve Kanada'nın para birimini isteğe göre şişirilip azaltılabilsin diye sakıza çevirmek vardı...

TESPİTLİ YORUM

@msercanercan Sabah 8'de başlayan canlı derste 7 kişi gözüküyorduk, ilk 8 dakika mikrofon kapalı ders anlatmışım ve kimse uyarmadı.

Fıkra bu kadar.

NE KADAR OLDU?

Türk işadamı Uğur C., Ferrari'sine LPG taktırmak isteyince 145 bin euroluk otomobili şirket tarafından elinden alınalı 15 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

KARDEŞİMLE kabir azabı hakkında konuşuyoruz.

"Bende klostrofobi var, ne yapacağım?" diyor kardeşim.

Sohbetimize kulak kabartmış babamdan cevap gecikmiyor:

Rica edersin, ifadeni dışarıda alırlar.