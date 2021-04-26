Çirkinsin diye üzülme

GÜNÜMÜZDE insanların dış görünüşlerine göre bir değerinin olduğunu göz önüne alırsak, tipsiz olmanın ne kadar acı ve insanı hayattan soğutan bir ayrıntı olduğunu anlayabilirsiniz. Öyle bir şeydir ki, ölene kadar peşinizi bırakmaz.

Çocukluğunuzdan başlar.

Tipsiz bir çocuk olduğunuz için zaten ne yapsanız dayanıksızsınızdır.

Güzel bir yüzünüz olmadığı için hiçbir zaman diğer çocuklar kadar ilgi de göremezsiniz.

Sonra biraz büyür ve orta yaşa gelirsiniz. Tipsiz olduğunuz için insanlar size yaklaşırken tereddüt eder.

Arkadaş ortamına almaz ve almak istemezler...

İnsanlar bir yerlere giderken sizi çağırmak istemezler.

İstediğiniz insanlarla arkadaşlık yapamazsınız, çünkü bunu onlar istemezler. Siz de kendiniz gibi tipsiz arkadaşlar bulur onlarla takılırsınız. Sürekli dışlandığınız için kendinize güveniniz de kalmamıştır.

Peki siz bunu değiştiremez misiniz?

Mesela tipsizliği komikliğe çevirip ortamın en makara çocuğu olabilirsiniz. Yok mu örnekler? Türkiye'nin en büyük şovmenleri çok mu yakışıklı? Hayır değil.

Yakışır mı komik adama yakışıklılık! Hiç samimi gelmez.

Bu konuda zeki intibası verip ortamdaki hatunları kendinize çekebilirsiniz.

Hem biri "Seni seviyorum" dediğinde gönlünüz rahat olur.

'Ne alaka kardeşim?' diyorsun sen şimdi...

Kimileri sadece güzeli sevmeye programlıdır çünkü. Karşısındakinin ne ya da kim olduğuna bakmaksızın...Güzellik kaybolduğunda da, yeni güzellikler için sıvar kolları. Ondan dolayı iyidir, üzülmeyin dostlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngiltere'de amatör futbol maçında hakem kaleciyle yaşadığı tartışmada kendisini hatalı bulduğu için kendine kırmızı kart göstererek sahayı terk etti.

İngiltere amatör ligleri oldukça eğlenceli gibi gözüküyor, nereden izlenebilir araştırmak lazım. Salih Dursun bunu beğendi.

TESPİTLİ YORUM

Bazen evi, arabayı satıp şöyle bi deniz kenarına yerleşeyim diyorum. Tabii bunun için önce ev ve araba almam gerek :)

NE KADAR OLDU?

Adana'da bir vatandaş, Bitcoin beni dolandırdı deyip karpuza kafa atalı 10 GÜN OLDU

ALKIŞLIYORUM

EViN içinde cep telefonunu bulmak için annesinin telefonundan 3-4 kere arayıp, bulunca da aceleyle telefonu alıp evden çıkan, çıktıktan sonra telefondaki cevapsız çağrıları görünce de annesini arayıp "İnsaf be anne! Daha yeni çıktım evden 10 kere aramışsın" diye azarlayan başka bir hain evlat var mıdır bu dünyada?