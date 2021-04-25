En garip ve nefret ettiğimiz anlar

HAYATTA bazı anlar vardır tam sizin mutluluktan, keyiften ayaklarınız yerden kesildiği anda tadınızı kaçırır.

Bütün moralinizi bozar...

İşin kötü yanı, ne duruma ne de moralinizi bozan kişiye bir şey diyebilirsiniz... Gelin o anlara bir bakalım.

TAM kendini oyuna verdiğin anda zart diye telefonu birinin durmadan ödemeli araması

EVDE tuvaletten çıktıktan sonra eve sonradan gelen birinin benden önce "Bu tuvalete kim girdi?" demesi, sizin ses çıkarmamanız ve durumun anlaşılması

GECE herkes evde yattığında TV izlerken sesi yanlışlıkla sonuna kadar açmanız ve ev ahalisinin uyanması

TAM sınıfta hocanın 100 vereceği bir soruyu çözmeniz ve hocanın sizi kaldırmaması ve diğer kişinin bilmesi ve 100'ü alamamanız.

SİNEMADA arkadaki kişinin sizin koltuğun arkasına vurması ve uyardıktan 5 dakika sonra yine aynı şeyi yapması.

EVDE yapılan yemeğin tadının güzelliğine doyamadan içinden kıl çıkması ve yemeği bırakmanız...

OKULDA çantanın fermuarının kendiliğinden açılması ve içinde olan her şeyi kızların görmesi ve sizin utanmanız.

TAM güzel filme ya da PC'ye dalmışken zart diye elektiriklerin gitmesi

İZLEDİĞİMİZ film ya da dizilerin son reklamı olduğunda kanal değişmeniz ve sonunda sonuna yetişememeniz.

YAKIŞIKLI arkadaşınız ile gezerken kızların size hiç bakmaması ve ona bakması.

MİSAFİRLİĞE gittiğinizde çorabınızın en büyük parmağının yırtılıp fırt diye sıçan gibi aradan gözükmesi ve bunu saklamak için sizin çorabı halının altına gizlemeniz ama bunu herkesin bilmesi.

OKULDA uzun eşek oynarken pantolonunuzun yırtılması ve donunuzun sınıf ahalince gözükmesi.

İNTERNETTE birinin size küfür ettikten sonra direkt sizi engellemesi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fransa'da bir kadın Eyfel Kulesi'nden atladı ve bir arabanın üzerine düştü, hayatta kaldı.

Daha sonra ise arabanın sahibi ile evlendi.

TESPİTLİ YORUM

Berberlerin saç keserken dışarıya attığı anlık bakışının gizemi nedir arkadaş.

Işık görmüş tavşan gibi bir anda saniyelik kalakalıyorlar.

NE KADAR OLDU?

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde hırsızlığa teşebbüs suçundan yargılanan tutuklu sanık, duruşma sırasında hakime musluk fırlatalı 9 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ELİNDEKİ bıçakları satabilmek adına "Bu bıçakla her şeyi yapabilirim, bu mümkün!" diyen kapıdaki pazarlamacıya dayımın "Üstüne de oturabilir misin peki?" şeklindeki sorusu susmak bilmez pazarlamacıyı konuşamaz duruma getirdi.