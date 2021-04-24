RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Nisan 2021, Cumartesi

Kız & erkek çocukları

KIZ çocuğa bir top atarsanız hemen suratına çarpar, erkek çocuğa bir top atarsanız onu yakalamak için ellerini açar, yine de top suratına çarpar...
KIZ çocuğunuzu dışarı çıkmak için özene bezene giydirirsiniz, süslenme faslı bittiğinde küçük hanım harika görünmektedir ama gidiceğiniz yere 1 saat gecikmişsinizdir...
Erkek çocuğunuzu dışarı çıkmak için özene bezene giydirirsiniz, ama 10 dakika sonra gömleğinin 2 yakası iki tarafa kaymış, ayakkabıları tozlanmıştır...
KIZ çocuk yerde bir çubuk gördüğü zaman alıp neden yapıldığını anlamaya çalışır. Erkek çocuk yerde bir çubuk gördüğü zaman alıp bundan nasıl bir silah yapacağını düşünür...
KIZ çocuklara bir Barbie bebek verin; onu giydirir, süsler, evcilik oynarlar, Erkek çocuklara bir Barbie bebek verin, hemen kollarını bacaklarını koparırlar...
KIZ çocuğun saçlarını kestirdiğinizde yeni halini beğenmemişse kendini 2 hafta odasına kilitleyebilir.
Erkek çocuğun saçlarını kestirdiğinizde nasıl olduğuyla ilgilenmez bile...
KIZ çocuk annesinin makyaj malzemelerini alıp yüzüne gözüne sürer. Erkek çocuk annesinin makyaj malzemelerini alıp duvarları boyar...
KIZ çocuklar tırnaklarını uzatır ama daha güzel olduğu için değil, bir erkek cocuğun orasını burasını çizebilmek için... Erkek çocuklar tırnaklarını uzatır, çünkü kesmeye üşenirler...
KIZ çocuklar 6 yaşından itibaren babaları onlara şeker vermezse onlar da yanak vermeyi keserler. Erkek çocuklar 6 yaşından itibaren babalarına yanak vermeyi keserler...
KIZ çocuklar genelde erkek çocuklardan önce konuşmayı öğrenirler. Erkek çocuklar genelde konuşmadan önce silah seslerini taklit etmeyi öğrenirler...
KIZ çocuklar filmde biri öldüğünde ağlarlar. Erkek çocuklar Ninja Kaplumbağaları filmini 3. kere seyrederken, biri TV'yi kapatırsa ağlarlar...
KIZ çocuklar büyüyünce kadın olurlar. Erkek çocuklar büyüyünce büyük erkek çocuk olurlar...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hep en hızlı gol, en hızlı asist gibi olayları konuşuyoruz.
Kimse en erken kırmızı kartın hakkını vermiyor.
İngiltere amatör liginde oynayan Lee Todd, bir maçta 2. saniyede kırmızı kart görerek tarihe geçti. Nedeni ise hakemin düdüğünü çok sesli bularak küfür etmesi oldu.

TESPİTLİ YORUM
Bu ilişkilerde "Sabah beni uyandırır mısın?" olayı ne alaka ya!
Neyim ben köy horozu mu?

NE KADAR OLDU?
Bakü Grand Prix'inde kaza yapan Haas takımının pilotunu ön tarafı "Allah korusun" yazan çekici kurtarmaya geleli 3 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Asansöre binilir, sessizce gaz çıkarılır, kapısı kapanırken "Bir dakika!" diyerek koşa koşa gelen iki tane fıstık gibi kızla, yukarı o muhteşem koku eşliğinde çıkılır. Kızların bakışları hep akıldadır...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kız & erkek çocukları
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