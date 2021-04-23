Çocukca cevaplar

ÖNCELİKLE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutlarım.

Bir çocuğa biraz keyiflenmek için laf attığımızda, bazen öyle kapak cevaplar geliyor ki, eşekten düşmüş karpuza dönebiliyoruz.

Minik canavarlarda kafa başka türlü çalıştığı için, her an tahmin edilemez ve sürprizli bir çıkışa maruz kalmak mümkün.

Çok komik cevap denince, çocuktan al haberi diyoruz…

Nazlı, 3 yaşında.

Olay: Çiş.

Anne: Altın ıslak mı, kuru mu?

Nazlı: İkisi de.

Anne: İkisi de olmaz, ya biridir ya diğeri.

Nazlı: Diğeri.

TV'de sokak röportajında rastgele seçilmiş kız çocuğu.

Olay: Muhabir dünya süt günüyle ilgili sorular soracak.

Muhabir: Süt içiyor musun?

Velet: Eveeet… Muhabir: Peki nooluyo süt içince?

Velet: Çişim geliyooo.

Çocuktan "Büyüyorum" cevabını bekleyen muhabir canlı yayında mavi ekran verir.

Ali, 3 yaşında...

Konu: Ağaçları tanıyalım.

Anne: Bak bu zeytin ağacı.

Ali: Peki peynir ağacı hangisi?

Tan, 3.5 yaşında...

Olay: Sallanan atının üzerine biner gibi yapıldı.

Tan: Yaaa in… Dedesi: Aa, neden? Ben senin arkadaşın değil miyim ama?

Tan (tehditkar):

Arkadaşım, in!

Kaldırımda önümüzde yürüyen bir velet...

Olay: Yürürken bir yandan umarsızca çiçekleri kopartıyor.

Anne: Kızım yolmasana, neden yoluyorsun çiçekleri?

Velet: Ya, güsel oluuyooo.

Anne: ?!

Ayşen, 4 yaşında...

Olay: Dedesinin yanında kalacak.

Annesi: Yavrum ben seni özlerim.

Ayşen: Ne özlemesi anne yaa, senelerdir beraberiz.

Umut, 4 yaşında...

Olay: Taksim Galatasaray Lisesi önünde bekleyen polisler.

Polis: Adın ne senin?

Umut: Söylemem.

Polis: Aaa, neden bak ben polis amcayım ama… Umut: Sana hiç söylemem!

Polis'in arkadaşları:

Ehuehehahahaha!

Merih 5 yaşında, Başar 4 yaşında...

Konu: En korkunç rüya.

Merih: Ben bi kere rüya gördüm, canavarlar ablamı yiyodu!

Başar: Ben daha korkunç gördüm, canavarlar annemi, babamı, abimi, ablamı, anneannemi, dedemi bi de bakkalı yediler.

Merih: Hiç de bile.

Canavarlar anneanne yemez, dede de yemez, bakkal da yemez!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ultimate Tazer Ball, ABD'de icat edilen futbola benzer ekstrem bir spordur. Ancak yaklaşık 65 cm çapında büyük bir topla oynanır ve oyuncular elleriyle topu kontrol edebilir. Oyunda tüm oyuncular elektroşok cihazına sahiptir ve rakibin şok cihazıyla dengesini bozup topu alarak gol atmaya çalışmak ana amaçtır.

NE KADAR OLDU?

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir kişi, takside unuttuğu 60 bin liralık çantayı sağ salim şekilde teslim eden taksi şoförüne 31 TL bahşiş vereli 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Ezana on dakika kala, arabayla iftarı yapacağımız yere ilerliyoruz.

Trafik çok sıkışık, arabayı kullanan baba sürekli bir gaza basma eğilimi içinde.

Bir boşluk bulup son sürat gaza yüklenince, önde oturan annem emniyet kemerini bağlarken bombayı patlatıveriyor:

"Bas gaza bey, aferin, bu gidişle iftarı ahirette açacağız sayende!"