Dedikoduya giriş

YAPTIĞININ hoş bir şey olmadığını bilen, buna mukabil anlatacaklarına yumuşak, kaygan bir geçiş yapmak amacıyla sarf edilen cümlelerdir:

DEDİKODU yapmak gibi olmasın ama...

BEN söyleyenlerin yalancısıyım...

BENDEN duymuş olma ama...

SEN yabancı diilsin diye sölüyorum...

GÜNÜN bombasını açıklıyorum.

KIZ duydun mu?

YALANIM varsa nah şuracıkta öleyim, geçen gün...

ARAMIZDA kalsın bak!

OLUM geçen n'olmuş!

YAKLAŞ yaklaş...

FISIR fısır fısır...

AY inanmazsıın.

VALLA yüzüne karşı da söylerim...

BAK biliyosan anlatmiim..

OLAYLAR olaylar...

ŞŞŞT! Bak bişiy diyceeğm ama kimseye söyleme!

"... diye duydum bilmiyorum."

ALLAH günah yazmasın da...

BEN de başkasından duydum zaten.

SEN son olanları duymadın mı yoksa?

SENDEN başkası bilmiyor yalnız.

BEN de duydum ama emin olmadan bir şey söylemek istemedim.

SONUÇTA olan şeyleri konuşuyoruz. Di mi?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesinden dolayı, kutup ayıları ve boz ayıları çiftleşiyor.

Ortaya çıkan meleze ise "gro" deniyor.

Görürseniz "La Gro napirsen" esprisini yapmayın anlamazlar.

Tehlikeli olabilir...

TESPİTLİ YORUM

197 restoranda yaptığım araştırmaya göre, masaya sadece karabiber değirmeni koymak, menü fiyatlarında yüzde 37'lik bir artış yaratıyor. eksisozluk/ mortifera

NE KADAR OLDU?

İngiltere'de hırsızlar, Harry Potter filmlerinde uçan araba olarak kullanılan arabayı çalıp uçmaya kalkalı 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Evden çıkarken babama;

''Babişko bana bir 200'lük çaksana pembe olanından" diye bağırıyorum.

Önünde saygıyla eğileceğim cevap gecikmiyor:

Bir 5'lik çaksam mor olanından?

Daha çok yakışır... Koca çınardan daha mı iyi bileceğim, tabii susuyorum...