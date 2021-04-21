O kadar çirkin mişim ki!

DOĞDUĞUMDA doktorlar babama gelip "Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki dışarı çıktı" demişler.

DOĞUM kontrolü reklamları için hastane duvarlarına benim resmimi asmayı teklif etmişler.

ANNEMİN sabah bulantıları beni doğurduktan sonra başlamış... Hatta hatırlıyorum da ona ilk sarılmak istediğimde "Lütfen sadece arkadaş kalalım" demişti.

AMCAM, "Ölmeden onu son kez kucağıma almak istiyorum" demiş.

Bunu elektrikli sandalyede infaz edileceği sırada söylemiş.

DENİZ kenarına inip kumlara uzandığımda böcekler beni hemen kuma gömmeye başlardı...

BİR gün sokakta kaybolmuştum.

Dolaşırken bir polise rastlamıştım ve ondan yardım istemiştim.

"Annemi bulabilecek miyiz?" diye sorduğumda bana, "Bilemiyorum, saklanabileceği pek çok yer var" demişti.

BİR keresinde de beni fidye için kaçırmışlardı ve bir parmağımı kesip babama göndermişlerdi.

Babam da "Bu parmaktan çıkaramadık, daha fazla kanıt gönderin" demişti.

GEÇENLERDE doktoruma gittim, "Her sabah yüzümü yıkarken aynaya baktığımda midem bulanıyor, acaba neyim var?" dedim.

Doktor, "Bilmiyorum ama gözlerinizde hiçbir sorun yok" dedi...

DARVIN'İN evrim teorisini savunanlar 'ara ırkı bulduk' diye sevinmişlerdi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyanın en uzun süren savaşı 335 yıl İngiltere- Hollanda arasında olmuştur. En kısası ise 45 dk İngiltere- Zanzibar arasında gerçekleşmiştir.

TESPİTLİ YORUM

Yeşil çay göz altı morluklarını mı gidersin, zayıflamaya yardımcı mı olsun, kan basıncını mı düzenlesin, depresyona mı iyi gelsin?

Nereye yetişsin bu yeşil çay?..

NE KADAR OLDU?

Otel odası dahil mekan sınır tanımayarak her yerde mangal yapan İbrahim Tatlıses, çatalın ucuna takarak pişirdiği sucuğu direk ağzına sokunca çatal dudağına yapışalı 11 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

İLKOKUL öncesinde babamla halama gittiğimizde, babam "Hadi halayı öp" deyince halıyı öpen bendim.

Magmanın benim için hazırlanmış kırmızı halılarını öperek aranızdan ayrılıyorum.