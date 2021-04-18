RAMAZAN İMSAKİYE
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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Nisan 2021, Pazar

Anne evi ve bekar evinde Ramazan

BİLİYORUZ ki, bekar evinde yaşamanın aile evinde yaşamaya göre zorlu yanları var. Hele bir de Ramazan ayı geldiyse bekar evinde yaşayanlar için bu durum tam bir kabusa dönüşür.
Çünkü her şeyi kendi başına yapmak zorundadır, evde yardım edeni yoktur. Biz sizler için, Ramazan ayını bekar evinde geçirmek vs aile evinde geçirmek şeklinde karşılaştırdık...
BEKAR evinde sahurda sadece yumurta veya patates varken aile evinde sanki sefere gidilecekmiş gibi her çeşit yemek yapılır. Aile evinde akşam için gün boyu yemek yapılırken, bekar evinde son anda hazırlanan çorba, mayonez-ketçap soslu makarna ve kola vardır.
BEKAR evinin erzağı dünden kalma makarna paketiyken, aile evinde Ramazan'a özel erzak mutlaka bulunur.
BEKAR evinin misafiri, kıyamayıp yaptığı yemeklerden biraz getiren komşu teyzelerken, aile evinin misafiri bitmek bilmeyen akrabalarıdır.
BEKAR evinde sahura kendi kurduğun alarmla kalkmak zorundayken, aile evinde anacığının sesiyle uyanırsın. Hatta bekar evinde alarmla kendi uyanamaz ve çoğunlukla oruçlar sahursuz tutulur ama aile evinde o sahur yapılmadan yatılmaz.
Aile evinde iftar çadırlarına zaman zaman gidilirken, bekar evinde yaşayanlar iftar çadırlarının yerini hep bilir.
BEKAR evinde iftardan sonra tatlı olarak abur cubur varken, aile evinde anneciğinin kendi elleriyle yaptığı tatlılar yenir. Aile evinde iftarı açmak için çeşit çeşit hurmalar varken, bekar evinde iftarı açmak için sadece su yeterlidir.
AİLE evinde akrabalarla birlikte toplu halde iftar yapılırken, bekar evinde yaşayan yalnız başına iftarını yapar...
VE son olarak, aile evinde iftardan sonra bulaşık hemen yıkanırken, bekar evinde bulaşık iftardan hemen önce yıkanır. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elin Elon Musk'ı bile, sırf "kızlar var" diye Kanada'nın en iyi mühendislik okulu olan Waterloo Üniversitesi'ne gitmek yerine Queen's Üniversitesi'ne gitmiştir.

TESPİTLİ YORUM
Ancak bir Türk aracın sinyal lambaları dururken kolunu çıkararak dönüyorum hareketi yapabilir...

NE KADAR OLDU?
Hatay'da bir çiftin en mutlu günü olan düğünlerinde, iki ailenin "Siz bizden çok oynadınız" kavgası edeli 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
ANADOLU Yakası'ndaki, insanların hayalini genişleten rezidanslardan birinin önünden geçtikten sonra sevgili karıma, "Burada adalar manzarasını görerek metres ile oturmak ne hoş olur" diye laf sokuyorum.
Alkışı hak eden yanıt gecikmiyor:
Sen böyle söyleyince insanın metres olası geliyor!

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Anne evi ve bekar evinde Ramazan
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