Anne evi ve bekar evinde Ramazan
Çünkü her şeyi kendi başına yapmak zorundadır, evde yardım edeni yoktur. Biz sizler için, Ramazan ayını bekar evinde geçirmek vs aile evinde geçirmek şeklinde karşılaştırdık...
BEKAR evinde sahurda sadece yumurta veya patates varken aile evinde sanki sefere gidilecekmiş gibi her çeşit yemek yapılır. Aile evinde akşam için gün boyu yemek yapılırken, bekar evinde son anda hazırlanan çorba, mayonez-ketçap soslu makarna ve kola vardır.
BEKAR evinin erzağı dünden kalma makarna paketiyken, aile evinde Ramazan'a özel erzak mutlaka bulunur.
BEKAR evinin misafiri, kıyamayıp yaptığı yemeklerden biraz getiren komşu teyzelerken, aile evinin misafiri bitmek bilmeyen akrabalarıdır.
BEKAR evinde sahura kendi kurduğun alarmla kalkmak zorundayken, aile evinde anacığının sesiyle uyanırsın. Hatta bekar evinde alarmla kendi uyanamaz ve çoğunlukla oruçlar sahursuz tutulur ama aile evinde o sahur yapılmadan yatılmaz.
Aile evinde iftar çadırlarına zaman zaman gidilirken, bekar evinde yaşayanlar iftar çadırlarının yerini hep bilir.
BEKAR evinde iftardan sonra tatlı olarak abur cubur varken, aile evinde anneciğinin kendi elleriyle yaptığı tatlılar yenir. Aile evinde iftarı açmak için çeşit çeşit hurmalar varken, bekar evinde iftarı açmak için sadece su yeterlidir.
AİLE evinde akrabalarla birlikte toplu halde iftar yapılırken, bekar evinde yaşayan yalnız başına iftarını yapar...
VE son olarak, aile evinde iftardan sonra bulaşık hemen yıkanırken, bekar evinde bulaşık iftardan hemen önce yıkanır. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elin Elon Musk'ı bile, sırf "kızlar var" diye Kanada'nın en iyi mühendislik okulu olan Waterloo Üniversitesi'ne gitmek yerine Queen's Üniversitesi'ne gitmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Ancak bir Türk aracın sinyal lambaları dururken kolunu çıkararak dönüyorum hareketi yapabilir...
NE KADAR OLDU?
Hatay'da bir çiftin en mutlu günü olan düğünlerinde, iki ailenin "Siz bizden çok oynadınız" kavgası edeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANADOLU Yakası'ndaki, insanların hayalini genişleten rezidanslardan birinin önünden geçtikten sonra sevgili karıma, "Burada adalar manzarasını görerek metres ile oturmak ne hoş olur" diye laf sokuyorum.
Alkışı hak eden yanıt gecikmiyor:
Sen böyle söyleyince insanın metres olası geliyor!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 18 Nisan 2021 18 Nisan 2021, Pazar Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 18 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Canum Garadenuzum 17 Nisan 2021, Cumartesi İKLİMİN getirdiği dirilikleri, denizin getirdiği hareketlilikleri, hamsinin getirdiği pratik zekalarıyla ekoldür...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Nisan 2021 17 Nisan 2021, Cumartesi Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 17 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- KADIN-ERKEK VE AŞK 16 Nisan 2021, Cuma AYI ile postu arasındaki ilişki gibidir. Ayı ne kadar müthiş ve nitelikli olursa olsun, post hep ayının üstündedir...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Nisan 2021 16 Nisan 2021, Cuma Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 16 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 18 Nisan 2021
- Canum Garadenuzum
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Nisan 2021
- KADIN-ERKEK VE AŞK
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Nisan 2021
- Komik diyaloglar
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Nisan 2021
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Nisan 2021
- Efsane Ramazan tweetleri
- Tuvalet aklı