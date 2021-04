KADIN-ERKEK VE AŞK

AYI ile postu arasındaki ilişki gibidir.

Ayı ne kadar müthiş ve nitelikli olursa olsun, post hep ayının üstündedir aslında. Hatta çoğumuzun meşhur Twitter ve Facebook iletilerinden öğrendiğimiz Oscar Wilde'ın dediği gibi; erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister.

Bakalım Oscar amcamızın düşüncesi gibi biz neler çıkartabildik.

Farkını vereyim de siz de...

Neyse yine de siz bildiğinizi yapın.

AŞIK erkek hayattan tamamen kopar, aşık kadın için ise aşk hayatının sadece bir parçasıdır.

ERKEKLER aşka aşık olarak başlarlar, kadınlara aşık olarak bitirirler.

Kadınlar da erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler.

KADIN aşkı mantığıyla, erkek duygularıyla yaşar.

AŞIK kadınlar hep endişeli ve huzursuzdurlar; aşık erkekler melekler gibi dingin ve saf gibi bön...

AŞKSIZ bir erkek kendini kölesiz bir efendi gibi hisseder, aşksız bir kadın ise efendisiz bir köle...

KADINLAR her şeyi görürler. Göremediklerini duyarlar. Duyamadıklarını ise sezerler. Erkekler ise hiçbir şeyi bilemezler.

AŞIK erkek sürekli dalgın olur, kendisi yanınızda kafası başka yerdedir. Aşık kadın sevdiği adam ile ilgili hayallerini, düşüncelerini kamufle etmek için sürekli gülümser.

AŞIK erkek aradaki aşkın bittiğinin ancak ayrıldıktan sonra farkına varır, aşık kadınsa zaten ilişki esnasında aşkını bitirir.

NOT: Her ilişkiye ve insana göre değişebilecek olan farklılıklardır. Herkesin aşkı yaşayış şekli elbette farklıdır ancak gözlemlediğim insanların çoğu böyleydi.

