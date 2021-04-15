Komik diyaloglar

ALIŞTIRA ALIŞTIRA:

- Sedat abi baban elmeş.

- Ne?

- Baban elmüş.

- Ne diyon be?

- Baban ölmüş.

- Manyak mısın oğlum, doğru düzgün söylesene.

- Alıştıra alıştıra söyleyim dedim.

- Yürü git lan!

- Alıştın mı?



KADIN profesör, solunum olayını sormak amacıyla, sigarasından bir nefes çekip öğrencisinin yüzüne üfledi:

- Söyle bakalım, bu nedir?

- Terbiyesizliktir efendim...



YAŞLI bir öğretmen, Fen Bilgisi dersinde kasları anlatıyordu. Bir ara öğrencilerden birine şu soruyu sordu:

- Şimdi ben boks yapsam hangi kaslar çalışır?

Çocuk sakin sakin cevap verdi:

- İzleyenlerin gülme kasları öğretmenim!



DERSTE hoca sorar:

- Çocuklarım Allah'a günahlarımızı affettirmek için ne yapmalıyız!

Uzun bir sessizlikten sonra çocuklardan biri:

- Ne mi yapmalıyız?

İlk önce günah işlemeliyiz.



KADIN, apandisitten ameliyat olmak üzeredir.

- Doktor Bey, ameliyattan sonra herkes benim yara izimi görecek mi? diye sorunca doktor hemen ciddi tavır takınarak şöyle der:

- Size bağlı efendim.



ŞOFÖR çarptığı yayayı teselli eder:

- Şansınız varmış, size çarptığım yer tam doktorun muayenehanesinin karşısı.

Yerdeki inleyerek der ki:

- O doktor benim.



YOLCULUKTA canı sıkılan arkadaş ve ben birbirimize ülkelerin başkentlerini sormaya başladık.

Arkadaş: Arjantin?

Kendinden oldukça emin tavırla:

Ben: Bruno Alves.



ADAM: Geciktin bu akşam biraz, iş çıkışı bir yere mi uğradın?

Kadın: Güzellik merkezine gittim, randevum vardı.

Adam: Sana sıra gelmemiş galiba.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1 Nisan Şaka Günü tarihinin en efsanevi şakalarından biri, Alaska'nın Sitka şehrindeki yanardağın patlamak üzere olduğunu tüm halka inandıran Oliver Bickar tarafından yapıldı. Oliver, 1 Nisan 1974'de yanardağın tepesine çıkardığı 100 tekerleği ateşe verdi ve tüm şehir halkını yanardağın patlamak üzere olduğuna inandırdı. Yanardağın etrafına ise büyük harflerle "1 Nisan" yazdı. Oliver bu şakayı 4 yıldır planlıyordu.

TESPİTLİ YORUM

İnsanoğlu çok nankördür. Telefon düştüğünde aman Allah'ım ne o panik! Yanımızdaki ya da herhangi biri düştüğü zaman panik yerine sadece kahkahalar atarız. Türkiye olarak garip bir millet olduğumuz her yerden belli!

ALKIŞLIYORUM

EV telefonundan iki kez arayan sapığa bir üçüncüsünde nazik olmayacağımı söyledim mi?

Evet. Telefonu üçüncü kaldırışımda ağız dolusu küfürü bastım mı? Evet.

Babamın ''Höst lan!'' lafıyla kendime geldim mi? Evet...