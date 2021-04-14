Efsane Ramazan tweetleri
Ulan annem ıstakoz görse kertenkele diye öldürür!
@1mehmetkaya "Sahura kadar açığız" sezonu açılmıştır.
@onderseren Annem sırayla bütün kanallardaki sahur programlarını izlemeye başladı. Ramazan'ın geldiğine ikna olması lazım artık...
@zbdgb 17 saat oruç tutan adama uzmanlar iftarda hafif yiyin diyor. O adam o uzmanı yer uzmanı. Halıda yuvarlanıyor o adam şu an hey yavrum hey.
@Zikirci Oruç başımda duman...
İlk niyet, ilk heyecan...
Kovaladıkça kaçan...
İftar saatim misin?
@iremisleyen1925 Yemek kokularını duyunca kendimi direksiyona vuran Behlül gibi hissediyorum.
@YARIMDeIi İftara 4 saat kaldı, şu an algım ve idrak kabiliyetim sıfır... İlkel kabile insanları gibiyim. Halalu magadu estorabamba...
@SabriReyiziniz İftar topunu ben atsam, o da auta çıkar :( @tekerleklibavul Bizim zamanımızda iftar öncesi fırının önünde pide sırasına girilirdi. Şimdi de giriliyor. İki nostalji yaptırmıyosunuz insana.
@onderseren İftarda bütün aile yemek oyunu kazanan Survivor yarışmacısı gibi davranıyor...
@81Memmed Eniştem sahurda 4 tabak pilav yedi! 'Allah sabrını veriyor oruç tutanlara' diyor.
Çenesinde ve kaşında pilav var...
@ferhatsenel24 Bİ İFTAR OLSUN;
DOLMA YİCEM
KÖFTE YİCEM
BÖREK YİCEM
2 PİDE YİCEM
GÜLLAÇ YİCEM
2 BUÇUK LİTRE KOLA İÇECEM...
SONUÇ: ÇORBAYLA DOYDU.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da zayıflamaya harcanan para ile tüm Afrika'nın doyabileceğini biliyor muydunuz?
TESPİTLİ YORUM
Galiba bütün dua hakkımı ilkokulda tahtaya kalkmamak için kullandım.
NE KADAR OLDU?
"Yalçın Çakır ile Gerçeğin Peşinde" programına katılan bir kadın, evcilik oynarken hamile kaldığını açıklayalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ŞİMDİLİK arkadaşlar arasında nişan yapmayı, nikahımızı Paris'te, balayını da Dubai'de geçirmemizi, dönüşte de bana bir hastane açmayı ve üç çocuğumuzla boğazdaki villamızda sonsuza dek mutlu olmamızı planlıyor. Her gün güllerle karşılıyor, bana iltifat ediyor, ağlayınca yanıma gelip gözyaşımı siliyor. Bir de benim çalıştığım hastanede kronik şizofren tanısı konmuş bir hasta olmasaydın, her şey çok güzel olacaktı be Rafet!
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