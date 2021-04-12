3.5 attıran anlık şeyler

ELİNİ cebine attığında ilk etapta telefonun ele gelmemesi 3 buçuk attırır. Soğuk duş etkisi yaratır, kaynar sular dökülür.

YÜKSEK bir yerdeyken arkadaşlarının "Tutmasam düşüyordun" gibi eşek şakaları...

GİTTİĞİN berberde ufak yaştaki yeni çırağın sizi traş etmeye kalkması, eline usturayı alıp işe girişmesi.

KIZ arkadaştan gelen telefon ve neşesiz bir ses hiç olmadığı kadar ciddi...

"Konuşmamız lazım" demesi.

KARANLIK bir odada uyumaya çalışırken yığılmış çamaşırların oluşturduğu insan silüeti. (Işık açılıp bakılır nası bi şekilmiş bu diye, sonra rahat rahat uyunur.)

GECE yolda tek başına yürürken ıssız ve tenha bir sokakta ya da cadde de sanki sürekli arkanda biri varmış hissine kapılmak...

HOCA notları okurken senden önceki öğrencinin notunu söylediği an...

5-6 YAŞLARINDAYKEN gittiğiniz misafirlikte yaramazlık yapıp babanın "Eve gidince görüşürüz senle'' demesi ve arabayla eve giderken hiç konuşmaması.

Kafada "Acaba naapçak'' sorularının dolanması.

13-14 YAŞLARINDA evde tek başınayken sesler duymak. Hemen sesli adımlarla evi dolaşarak hayali hırsızı aramak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Alkolün bakteri ve virüsleri öldürdüğünü artık hepimiz biliyoruz.

Peki idrarın içinde bulunan amonyak neden virüsleri öldürmesin?

Romalılara göre idrar, dünya üzerinde en kolay bulunan doğal temizleyiciydi.

Bu nedenle hem kişisel temizlikleri için hem de ev temizliği için uzun yıllar idrar kullandılar.

TESPİTLİ YORUM

@volkanoge Artık aşırı salakça bir şeyi geyik olsun diye söylemek mümkün değil.

Çünkü herkes sürekli ciddi ciddi aşırı salakça şeyler söylediği için senin söylediğin aşırı salakça şey de ciddi ciddi söylenmiş olabilir diye ciddiye alınıyor...

NE KADAR OLDU?

Norveç polisi, Coronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan'a ceza keseli BİRKAÇ GÜN OLDU.

ALKIŞLIYORUM

UZUN zamandır beklenen terfi alınır. Sevinçle eve gelinir. "Anneeeee!

Müdür oldum ben!" diye müjde verilir. Anne ne der peki? "Eyvah artık hiç evlenme şansım kalmadı..." Teşekkür ederim anne.

Teşekkür ederim