Terk edilmiş erkek

KİMİSİ gece yarısı kapıya dayanır, kovulsa da gitmeyip yüzüne kapatılan kapının kapanmasını engellemek için araya ayağını koyar.

Aynı gün "Bak pişman olursun gitme.. Bu kapıdan bi kez çıkan geri giremez ona göre.." der ama yemez kız.

Tekrar elde etmek için günde 500 kere arayıp 300 kere mesaj, 200 kere de e-mail atar, bütün bunlar da işe yaramayınca arkasından hallice sallar.

Erkek konsey toplantısında arkasından sallar.

- Ayrıldık, ben terk ettim.

- O ayrıldığını söyledi abi.

- Yok be olm ya, rencide olmasın diye öyle karar aldık.

- Sen yine çaktırma. Bırak abi ya biraz nefes alıym, yeter lan ne zamandır bi rahat huzur vermiyordu, zaten düşünüyordum ne zamandır ayrılmayı. Zaten bir şeye de benzemiyordu.

Çok sıkılmıştım.

- Bittiği iyi oldu. Çok salaktı oğlum. Ayrıca lan sen nerden biliyorsun?

- Bir kahve içtik bugün.

- Ne kahvesi lan sen benim hatunla kahve mi içtin?

- Gebertirim lan seni.

- Abi hani salaktı, istemiyordun, ne oldu değere bindi?

- Sanane lan, gebertirim yanından geçersen bir kez daha.

Bir başka konseyde ise artık kendini ele vermiştir.

Alkol masasında meze olmuştur artık konu. Genelde kurulan cümleler aynen şöyledir:

Bundan böyle ben de şerefsiz olacağım.

Bana bir yapana ben bin yapacağım.

Bana kız mı yok ulan!

Beni unutamaz o abi, kesin dönecek abi, kesin.. Bak buraya yazıyorum abi, tam buraya...

Ama yüzüne bir daha bakarsam namerdim abi, bitti artık, bitirdim!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Çovdan" şeklinde okunan ve Jordan'ı taklit eden Qiaodan isimli Çinli bir şirket, yasa dışı yollarla "Jumpman" logosunu değiştirip kullanarak basketbol ayakkabısı satmaya başlamıştır. Şirket o kadar büyümüştür ki şu an gerçek NBA maçlarına reklam vermektedir.

TESPİTLİ YORUM

O telefonun senden akıllı olması zoruna gitmiyor mu? Demek istediğim bir dolu insan var.

NE KADAR OLDU?

Sivas'ta para çekmek için gittiği ATM'de kartı sıkışan Kemal Ceran (55), banka görevlilerini aradı. Ceran, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine kartının başkaları tarafından alınmaması için ATM kabinini zincir ve asma kilit ile kilitleyeli 12 YIL OLDU.