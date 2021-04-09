Çocuk soruları
- Kitap yavrum.
- Neden?
*****
- Anne bu ne?
- Gemi tatlım. (1 dakika sonra) - Anne bu ne?
- Gemi. (1 dakika sonra) - Anneee bu ne?
- Gemi çocuum, gemi.
(1 dakika sonra) - Annee bu ne?
- Tren!
- Olur mu? O gemi!
*****
- Balıklar su içer mi?
- Hımm?!
- Kedi maması yesem kedi olur muyum anne?
- Olmazsın annem.
- Pekiii kedi benim yemeğimi yerse insan olur mu?
*****
- Baba, yeni ayakkabılarım ne renk?
- Kahverengi yavrum.
- Peki baba, kahve ne renk?
- Hımm?!..
*****
- Bunu kırayım mı?
- Hayır canım.
- Bunu kırayım mı?
- Kırma tatlım.
- Bunu kırayım mı??
- Hayırrrr!!.
- Bunu kırayım mı?
- Kır, kır kurtulalım, kır!!
- Nedeen?
*****
- Teyze bu ne?
- Uçak -O uçak değil bi kere, helikopter!
- ...............
*****
Hamile bir bayana:
- Sen çocuğunu niye yedin?
*****
- Anneee, ben babamı mı daha çok seviyorum, seni mi?
*****
- Anneee, bu kedinin kuyruğu niye uzamıyo?
- Ne?!
- Çekiyorum, ama niye uzamıyo?
*****
- Babaa!
- Efendim kızım.
- Akşam olunca biz uyuyoruz ya...
- Eee?
- Sabah kalkacağımızı nerden biliyoruz?
- !!?
*****
- Anne, ne zaman olacak bu yemek?
- Ha deyince olmuyo kızım!
- O zaman ne deyince oluyorsa, onu de ki olsun!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Akıllı telefonun nasıl kullanılacağını sorduğunda dalga geçtiğiniz anneniz, bir zamanlar size tuvaletinizi nasıl yapmanız gerektiğini öğretiyordu.
TESPİTLİ YORUM
@sudeariciii Lisede nasıl her gece 3-4'te uyuyup sabah 7'de kalkıyorduk, o nasıl bünyeydi?
NE KADAR OLDU?
Düzenlediği basın toplantısında şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın Coronavirüs testi pozitif çıkalı ve tüm NBA'deki maçların iptal edilmesine sebep olalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BİR tanıdığımızın yeni doğan bebeğine hayırlı olsuna gidiyoruz.
Dönüşte annemle biraz dedikodu yapmak için "Anne, bu ikinci çocuk biraz çirkin mi ne?" diye soruyorum.
Annemden gelen "O yüzden babasına benziyo deyip durduk ya zaten" cevabıyla kalakalıyorum.
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