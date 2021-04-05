Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 05 Nisan 2021, Pazartesi

Burada kim hırsız?

ÇİN'İN Guangzhou kentinde bir banka soygunu. Soygunculardan biri bankadakilere bağırır:
"Kımıldamayın. Para devletindir, ama hayatınız sizindir." Herkes sessizce yatar… Bunun adı "Zihin Değiştirme Kavramı"dır.
Alışılmış düşünce tarzını değiştirmek… Bu arada müşterilerden bir kadın, bir masanın üzerine yatmıştır.
Ama bacaklar ortada… Soyguncu bağırır: "Edebini takın. Bu bir soygun, ırza geçme değil!" Bunun adı "Profesyonellik"tir. İşin neyse onun üzerinde yoğunlaş! Soyguncular paraları yüklenip eve kapağı atmışlar. Daha genç olanı (MBA derecelidir) daha yaşlı olanına (ki bu ise 6 yıl ilkokuldan sonra terk): "Abi, hadi şu paraları sayalım" der. Daha yaşlı olanı der ki: "Çok aptalsın be.
Bu kadar para oturup sayılır mı?
Bu akşam zaten TV haberlerinde kaç para çaldığımızı öğreniriz." Buna "Deneyim" derler!
Günümüzde deneyim kağıt diplomalardan çok daha önemlidir.
Soyguncular bankadan kaçtıktan sonra Şube Müdürü, Şube Şefi'ne hemen polisi aramasını söylemiş. Şef demiş ki: "Durun hele Müdürüm. Alacaklarını aldılar.
Biz de bir 10 milyon daha alıp daha önce iç ettiğimiz 70 milyon dolara ekleyelim, ne dersiniz?" Buna "Dalgayı yakalamak" derler. Berbat bir durumu kendi lehine çevirmektir bu!
Müdür der ki: "Yahu, her ay bir soygun olsa harika olurdu.
Ne eğlenirdik!" Buna "Sıkıntılardan kurtulmak" derler. Kişisel mutluluk, işinden çok daha önemlidir.
Akşam TV haberleri bankadan 100 milyon dolar çalındığını açıklamış!
Çaldıkları paranın çok daha az olduğu bilen soyguncular oturup saymışlar parayı… Tekrar tekrar saymışlar. Bakmışlar hepi topu 20 milyon! Çok kızmışlar bu işe: "Biz hayatımızı tehlikeye atıp 20 milyon çalabildik. Banka Müdürü bir el hareketiyle 80 milyon götürdü. Galiba soyguncu olmak yerine doğru dürüst eğitim görmek daha iyiymiş!" Bu "Bilgi altından daha değerlidir" demektir… Banka Müdürü çok mutludur.
Özellikle bir süre önce borsada kaybettiklerini geri alabildiği için. Buna "Fırsatları kullanmak" derler. Kazanmak için risk almak gerekir.
BU DURUMDA, GERÇEK SOYGUNCULAR KİMLER ŞİMDİ?

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hem etinden hem de sütünden faydalandığımız inekler, arkadaşlığa fazlasıyla önem verir ve dostlarından ayrıldıklarında stres yaşarlar.

TESPİTLİ YORUM
@mervennuurr Egeli olmak garip bir şey.
Anneannem durduk yere bir sürü ot toplamış anneme göndermiş onu yedik yemekte rastgele ot yani ismi bile yok.

NE KADAR OLDU?
Sakarya'da arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine işyerinin tavanına aparat yaptıran İsa Demir, ayaklarını demir aparata kemerle bağlayıp, koltukta oturan müşterilerini yarasa gibi tıraş etmeye başlayalı 26 YIL OLDU

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Burada kim hırsız?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ