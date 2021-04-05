Burada kim hırsız?
"Kımıldamayın. Para devletindir, ama hayatınız sizindir." Herkes sessizce yatar… Bunun adı "Zihin Değiştirme Kavramı"dır.
Alışılmış düşünce tarzını değiştirmek… Bu arada müşterilerden bir kadın, bir masanın üzerine yatmıştır.
Ama bacaklar ortada… Soyguncu bağırır: "Edebini takın. Bu bir soygun, ırza geçme değil!" Bunun adı "Profesyonellik"tir. İşin neyse onun üzerinde yoğunlaş! Soyguncular paraları yüklenip eve kapağı atmışlar. Daha genç olanı (MBA derecelidir) daha yaşlı olanına (ki bu ise 6 yıl ilkokuldan sonra terk): "Abi, hadi şu paraları sayalım" der. Daha yaşlı olanı der ki: "Çok aptalsın be.
Bu kadar para oturup sayılır mı?
Bu akşam zaten TV haberlerinde kaç para çaldığımızı öğreniriz." Buna "Deneyim" derler!
Günümüzde deneyim kağıt diplomalardan çok daha önemlidir.
Soyguncular bankadan kaçtıktan sonra Şube Müdürü, Şube Şefi'ne hemen polisi aramasını söylemiş. Şef demiş ki: "Durun hele Müdürüm. Alacaklarını aldılar.
Biz de bir 10 milyon daha alıp daha önce iç ettiğimiz 70 milyon dolara ekleyelim, ne dersiniz?" Buna "Dalgayı yakalamak" derler. Berbat bir durumu kendi lehine çevirmektir bu!
Müdür der ki: "Yahu, her ay bir soygun olsa harika olurdu.
Ne eğlenirdik!" Buna "Sıkıntılardan kurtulmak" derler. Kişisel mutluluk, işinden çok daha önemlidir.
Akşam TV haberleri bankadan 100 milyon dolar çalındığını açıklamış!
Çaldıkları paranın çok daha az olduğu bilen soyguncular oturup saymışlar parayı… Tekrar tekrar saymışlar. Bakmışlar hepi topu 20 milyon! Çok kızmışlar bu işe: "Biz hayatımızı tehlikeye atıp 20 milyon çalabildik. Banka Müdürü bir el hareketiyle 80 milyon götürdü. Galiba soyguncu olmak yerine doğru dürüst eğitim görmek daha iyiymiş!" Bu "Bilgi altından daha değerlidir" demektir… Banka Müdürü çok mutludur.
Özellikle bir süre önce borsada kaybettiklerini geri alabildiği için. Buna "Fırsatları kullanmak" derler. Kazanmak için risk almak gerekir.
BU DURUMDA, GERÇEK SOYGUNCULAR KİMLER ŞİMDİ?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hem etinden hem de sütünden faydalandığımız inekler, arkadaşlığa fazlasıyla önem verir ve dostlarından ayrıldıklarında stres yaşarlar.
TESPİTLİ YORUM
@mervennuurr Egeli olmak garip bir şey.
Anneannem durduk yere bir sürü ot toplamış anneme göndermiş onu yedik yemekte rastgele ot yani ismi bile yok.
NE KADAR OLDU?
Sakarya'da arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine işyerinin tavanına aparat yaptıran İsa Demir, ayaklarını demir aparata kemerle bağlayıp, koltukta oturan müşterilerini yarasa gibi tıraş etmeye başlayalı 26 YIL OLDU
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 5 Nisan 2021 05 Nisan 2021, Pazartesi Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 5 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Gerçek kesit 04 Nisan 2021, Pazar MISSISSIPPI'DE oturan 82 yaşındaki George Phillips, yatmaya giderken, karısı George'a yatak odası penceresinden...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Nisan 2021 04 Nisan 2021, Pazar Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 4 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Pazartesi 03 Nisan 2021, Cumartesi EFENDİM, adına pazartesi dediğimiz gün, hafta sonu gibi kutsal bir zaman dilimiyle hafta içi gibi yüzleşilmesi...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Nisan 2021 03 Nisan 2021, Cumartesi Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 3 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 5 Nisan 2021
- Gerçek kesit
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Nisan 2021
- Pazartesi
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Nisan 2021
- Yatak kavgası
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 2 Nisan 2021
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 1 Nisan 2021
- 1 Nisan şakaları
- İlginç davranışlarımız (2)