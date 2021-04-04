Gerçek kesit

MISSISSIPPI'DE oturan 82 yaşındaki George Phillips, yatmaya giderken, karısı George'a yatak odası penceresinden bakarak bahçedeki kulübenin ışığını açık bıraktığını söyler.

George arka kapıyı açıp ışığı kapatır, fakat kulübenin içinde hırsızların saklandığını fark eder.

Hemen polisi arar ve durumu bildirir. Polis ona hırsızların evin içinde olup olmadığını sorar. George 'Hayır' der.

Bunun üzerine polis "Şu anda tüm birimler meşgul.

Kapınızı kilitleyin.

Memurlardan biri müsait olduğunda yanınıza gelecektir" der.

George "Tamam" der.

Telefonu kapatır ve 30'a kadar sayar. Ardından tekrar polisi arar ve "Merhaba, birkaç saniye önce bahçe kulübemde hırsızlar olduğunu bildirmek için aramıştım.

Bu konu hakkında daha fazla endişelenmenize gerek kalmadı çünkü az önce hepsini vurdum" der ve telefonu kapatır.

Beş dakika içerisinde, altı polis arabası, bir SWAT ekibi, bir helikopter, iki itfaiye aracı, bir paramedik ve bir ambulans, Phillipsler'in evine gelir ve hırsızları suçüstü yakalar.

Polislerden biri George'a, "Yanılmıyorsam onları vurduğunu söylemiştin!" der.

George ise şöyle yanıtlar;

"Yanılmıyorsam siz de tüm birimlerin meşgul olduğunu söylemiştiniz!" (Yaşanmış bir öyküdür.)

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Mesaj yazma hastalığına ''Textaphrenia'' denir ve bu insanlar gönderdikleri mesajın karşıya ulaştığından bir türlü emin olamazlar.

Genelde gençlerde görülen bu hastalığa sahip olanlar, mesaj gelmemiş olmasına rağmen telefonun titrediğini sanıyorlar.

TESPİTLİ YORUM

Telefonu şarja takıp yatağa girdikten sonra gelen mesajdan nefret ediyorum. Baksam üşeniyorum, yatsam gönül razı değil.

NE KADAR OLDU?

Adana'da evli olduğu halde ismini dahi bilmediği başka bir kadınla evlenmeye kalkan adam 2 bin 700 TL dolandırıldı. Cuma Gökalp, 3 bin liram vardı uyanık davrandım 300 lirasını vermedim diyeli 4 YIL OLDU

TAVSİYE EDİYORUM

KÖLENİN BÜYÜK AŞKI: NİLÜFER

Hasan Sabbah'ın Fedaileri, Atilla, İhtilal Yetimleri, Sarı Gelin/ Doğudan Battı Güneş, Erica Ana ve Çınarın Doğuşu adlı eserlerinin sahibi Gazeteci-Yazar İbrahim Karahan, şimdi Kölenin Büyük Aşkı:

Nilüfer ile okurlarının huzurunda... Gümrük Müdürü Munis Bey, evlatlık aldığı köle Muhlis ve onun aşık olduğu güzeller güzeli Nilüfer... Husumetlileri Galata tüccarları, tefeciler, katiller, vatanperver askerler… Duvarda asılı silahlar patlıyor; aşk, hüzün, husumet, vatan aşkı, gizli aşk ve heyecan, merak, aksiyon dolu bir roman…