Pazartesi

EFENDİM, adına pazartesi dediğimiz gün, hafta sonu gibi kutsal bir zaman dilimiyle hafta içi gibi yüzleşilmesi zor bir zaman dilimini birbirine bağlayan, katıştıran, geçiştiren gün olmasından aldığı güçle, böyle kendi başına sendromlar yaratır. Hafta sonu kendine bol bol zaman ayıran, ancak yine de sevgilisine, arkadaşlarına, ailesine, eğlenceye, dinlenceye doyamayan birey, pazartesi geldi mi bir anda sorumlulukları, zorunlulukları ile yüz yüze kalır ki; işte bu geçiş, sendromu yaratan ve pazartesinin adını kötüye çıkaran kör noktanın ta kendisidir.

Pazar sabahı uykudan uyanıldığı andan itibaren üzerinize çöken efkar hali.

Ertesi gün okul ya da iş olması nedeniyle (ki özellikle de iş olması nedeniyle çünkü okul kırılabilir, ilk ders atlanabilir vesaire...) pazar günü ilerleyen saatlerde özellikle de yatma vaktine yakın daha da ağırlaşır bu hissiyat, ayrıca sabah erken kalkma olayı da bitirir insandaki uyuma arzusunu...

Temelinde görev duygusundan kaçmak dürtüsünün olduğunu düşündüğüm sendrom.

Erkeklerde kadınlara nazaran daha sık rastlanıyor.

Kadınlarda rastlanmamasının nedeni işyerlerini bir yaşam alanı haline dönüştürebilme becerilerinden kaynaklanıyor.

Yaptığım araştırmalar neticesinde vardığım sonuç şu: Haftada 6 gün çalışanlarda nadiren bulunuyor.

7 gün çalışanlarda ise hiç rastlanmıyor. Demek ki böyle sendromsal kakara kukurik egzantrik şeyler için kafadan iki gün tatil yapıp dinlenmeyi, etrafımızdaki dünyayı, hayatın aslında nasıl bir şey olabileceğini güzelce idrak etmek lazımmış. Mesela haftada 6 gün çalışan insanlar ki kendilerine halk arasında turşu (Bu ben oluyorum) denir. Pazar günü akşama doğru ancak kendilerine gelip mahmur gözlerle etrafı incelerken öyle sendromdan bozukluğa sürüklenmeye fırsat bulamazlar.

Ha tabii şu da var; bana deseler ki "Aga haftada 6-7 gün çalışmayı mı tercih edersin, yoksa pazartesi sendromunu mu?"... Bu güzide sendromumuzu tercih etmekte hiç de zorlanmam.

Açıkçası ben pazartesi günü izin yapacağımdan bana pazartesi sendromunu sorsanız: "Ne pazartesi sendromu yeğenim? Ben olmuşum sendrom" derim.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, arkadaş sahibi olmamak en az sigara içmek kadar ölümcül olabilir. Çünkü ikisi de kanı pıhtılaştıran proteinlerin seviyesini etkiliyor.

TESPİTLİ YORUM

Eski sevgilime "Naber" diye mesaj attım, "Sen kimsin hatırlayamadım" dedi. Hani oğlum kadınlar hiçbir şeyi unutmuyordu.

NE KADAR OLDU?

Belarus'un diktatör lideri Alexander Lukaşenko, sessiz protestolarının önüne geçmek için 'Hiç bir şey yapmamayı' yasaklayalı 10 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

BENiM arabamı servise götürmeyi kocam iki gündür aksatıyordu. Bugün mini eteğimi giyip "Sen mi götürüyorsun, ben mi gideyim?" diye sordum.

Sağ olsun yıkatmayı da unutmamış.