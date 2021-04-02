Yatak kavgası

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Yorgan demişken yataktaki kavgaların en büyük nedenidir.

- Ayselll. Aysell!

- Efendimmm Nuriii.

- Uyanık mısın?

- Yok rüyamda konuşuyorum.

- Ya Aysel Allah aşkına bırak şakayı.

- Ne oldu Nuriii?

- Bak görüyor musun kıçım Titanik'in çarptığı buz kütlesi gibi bumbuz. Yorganı biraz bize de bırak dondum anasını satayım.

- Doğru söylüyorsun Nuri. O kadar büyük ki buz dağı kadar.

Biraz az ye de kıçının ebatı küçülsün yorgan da sığar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1911 yılında Mona Lisa'nın Louvre'dan çalınmasının ardından, resmin boş yerini görmek için gelenlerin sayısı, resmi görmeye gelenlerin sayısını geçmiştir.

TESPİTLİ YORUM

@dohtorozgurbey Sarma ayakta ve tencerenin bir kapağı elinizde iken yenilince maksimum lezzetine ulaşan bir şey. Kesin bilgi yayalım

NE KADAR OLDU?

Sergen Yalçın, muhabirin Chelsea maçı için, "80 bin dolarlık bahis yaptığınız doğru mu?" sorusuna, "O kadar büyük oynamasaydım 2 gol atmazdım herhalde" diye cevap vereli 18 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Kız dünkü durum iletisine "Hayatı tesbih yapmış sallıyormuşum" yazmış. Bugünse "Hayat çok acımasız" yazmış. Tesbih koptu herhalde :)