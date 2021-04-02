Yıllardır bu soruyu soruyoruz.
Bilmiyorum ama bir şey gerçek, canım cicimler belli bir süre sonra sıradan kişi sıfatlamasına dönüyor. Mesela bugünkü konumuz karıkocanın yatak kavgası. Yatak kavgası deyince hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin. Okuyun da karar verin. İçiniz de ne kadar fesatmış.
Aysel üfleyerek bir anda döner ve yatakta Nuri'yi ayağı ile iter. Ama Nuri'den hiç ses çıkmaz. Horluyordur. Aysel sertçe ayağı ile tekrar iter.
- Haarttttt. Ne oluyo ya.
Deprem mi oluyo?.
- Ne depremi 5 santimlik alanda yatıyorum el insaf.
Az öteye git Nuri ya. Bi sığamıyorsun koca yatağa.
- Aysel zaten ucunda yatıyorum yatağın.
- Heh.. Ucunda yatıyormuş.
Utanmasan atıcaksın beni aşağıya yaa.
- Ya Aysel gel benden yana biraz burada yer var işte.
- O yer dediğin kısımda senin koca göbeğin var Nuri.
- Off Aysel ya of yaa!
- Bir de ofluyo bak!
- Al sana yer. Hadi yat yat fazla konuşma.
- Sen konuşma.
***
- Hişşşt! Nuri uyaan..
İçerden tıkırtı geliyor.
- Ne? Hi hmmss homurss!
- Ya Nuri kalksana ya..
- Ya yok bi şey sana öyle geliyor.
- Ya duyuyorsun da bana niye cevap vermiyorsun?
- Hadi hayatım yat yat.
- Ne mıymıy adamsın sen..
O hırsız Galatasaray'ın tüm maçlarının olduğu CD'leri götürsün de gör sen.
- Ne? Nerede? Kim götürüyor?
- Atı alan diyorum.
Üsküdar'ı geçti...
Adam içeri gider bakar kimse yoktur. Odaya göner.
- Ne kadınsın gaipten sesler geliyor sana hayırlara gitsin.
Kimse yokmuş hadi uyu.
- Hoorrrtt.
- Ohaaa kadına bak uyumuş bile. Ulann ne çakal kadınsın yorganın hepsini almış.
***
Yorgan demişken yataktaki kavgaların en büyük nedenidir.
- Ayselll. Aysell!
- Efendimmm Nuriii.
- Uyanık mısın?
- Yok rüyamda konuşuyorum.
- Ya Aysel Allah aşkına bırak şakayı.
- Ne oldu Nuriii?
- Bak görüyor musun kıçım Titanik'in çarptığı buz kütlesi gibi bumbuz. Yorganı biraz bize de bırak dondum anasını satayım.
- Doğru söylüyorsun Nuri. O kadar büyük ki buz dağı kadar.
Biraz az ye de kıçının ebatı küçülsün yorgan da sığar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1911 yılında Mona Lisa'nın Louvre'dan çalınmasının ardından, resmin boş yerini görmek için gelenlerin sayısı, resmi görmeye gelenlerin sayısını geçmiştir.
TESPİTLİ YORUM
@dohtorozgurbey Sarma ayakta ve tencerenin bir kapağı elinizde iken yenilince maksimum lezzetine ulaşan bir şey. Kesin bilgi yayalım
NE KADAR OLDU?
Sergen Yalçın, muhabirin Chelsea maçı için, "80 bin dolarlık bahis yaptığınız doğru mu?" sorusuna, "O kadar büyük oynamasaydım 2 gol atmazdım herhalde" diye cevap vereli 18 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Kız dünkü durum iletisine "Hayatı tesbih yapmış sallıyormuşum" yazmış. Bugünse "Hayat çok acımasız" yazmış. Tesbih koptu herhalde :)