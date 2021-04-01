1 Nisan şakaları

1 Nisan Şakası (1): Bir karton kutu bulunur ve bu kutunun içerisine ağzına kadar su dolu balonlar yerleştirilir.

Kutu, şaka yapılmak istenen kişinin üzerine atılır ve balon içindeki su kurbanımızın üstüne akar. Kaçmanızı tavsiye ederiz.

1 Nisan Şakası (2): Bir paket ortasında beyaz krema bulunan bisküvi alınır. Birkaç tanesi alınır ve içerisindeki krema boşaltılıp yerlerine diş macunu sıkılır. Daha sonra kurbanımızın karşısına geçip ağzını sulandıracak gibi normal bisküvilerden yeriz.

Şakaya maruz kalacak kişi tabii ki sizden birkaç bisküvi ister ve siz de diş macunlu bisküvilerden ikram edip hemen oradan kahkahalarla kaçabilirsiniz.

1 Nisan Şakası (3): Bir nevi dürbün görevi görebilecek bir boru bulunur ve ağız kısmı siyaha boyanır. (Ayakkabı boyası makbuldur).

Daha sonra da kurbanımızın yanında gözünüzü değdirmeden bir yere bakıp, "Aaaa ne ilginç" deyip keklenmesini ve boru ile gözlerinin çevresinin boyanmasını zevkle izleyebilirsiniz.

Ayakkabı boyası yerine eğer beceriniz var ise reçel ile de yapabilirsiniz.

1 Nisan Şakası (4):

Bu şaka meşhurdur o sebeple bu şakayı bilmeyen biraz saf birini bulmanız gerekiyor.

Birer bardak çay konur ve kurbana "Bir beceri deneyine var mısın?" denir. Kurban da muhtemelen "Varım" der ve iki baş parmağını masaya koymasını söyleyin ve hemen sıcak bardak çayı iki parmağın tam üstüne koyun ve olacakları keyifle izleyin. Ya çayı devririp yanacak ya da çay bardağından kurtulmak için türlü şebeklikler yapacaktır.

Favorimdir ancak kaynar ısıdaki çayı kullanmayınız.

1 Nisan Şakası (5):

Bir mandalina alın ve hemen altını küçük bir madeni para kadarlık bir büyüklükte çıkartın.

Ama dikkatli çıkartın çünkü geriye koyacağız.

Daha sonra mandalinanın içi bir ince bıçak ya da çay kaşığı gibi bir şey yardımı ile boşaltılır.

Ardından mandalina içerisine un, reçel, mayonez v.s. doldurulur ve mandalinanın altı itina ile kapatılır bir bant yardımı ile de sağlamlaştırılır.

Daha sonra kurbana mandalina ikram edilir ve kurbanın eli ile uygulayacağı basınç sonrası üstü başı batacaktır. Sizde kaçacaksınız tabii ki…



NOT: BU ŞAKALARI YAPARKEN LÜTFEN DİKKAT EDİN. DAYAK YİYEBİLİRSİNİZ. BENDEN SÖYLEMESİ.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1960'larda, Barbie'nin "Nasıl Kilo Verebilirsiniz?" kitabındaki önerilerden birisi "Yemeyin"di.



TESPİTLİ YORUM

Harry diye yazılır, Heri diye okunur.

Albus Pervical Wulfric Brian Dumbledore diye yazılır okunmuş gibi yapılıp geçilir.



NE KADAR OLDU?

Babası Sergio Agüero, dedesi Maradona ve vaftiz babası Leo Messi olan Leonel Benjamin Agüero Maradona;

"Futbol izlemeyi sevmiyorum" diye açıklama yapalı BİRKAÇ GÜN OLDU



AlkışlıYorum

DİYETİSYENİN "Ekmeği kesmeniz gerekiyor" ikazına uyarak, ekmeği kesen babaanneme tüm itirazlarımıza rağmen ekmeği dilimleyerek yemenin aynı şey olmadığını anlatamadık.