İlginç davranışlarımız (1)

HAYATINDA en az bir kez kahvehaneye gitmek.

TERLİĞİ, parmakları dışarı taşırarak giymek.

Yürürken çıkmaması önemli.

ARABA geri gitmesin diye tekerleğin altına taş veya kütük koymak.

FATURALARI son gün gelmeden ödememek.

MAAŞININ iki katı değerinde cep telefonuna sahip olmak.

KİRLENMİŞ araba camlarına "Beni Yıka" yazmak.

LİSANSLI program satın almadan önce diğer satın almasız seçenekleri araştırmak.

YENİ atılmış bir betona basmak veya isim ve tarih yazmak.

GOOGLE Earth'de kendi evini bulmaya çalışmak.

ŞAMPUAN kutusu bitmek üzereyken kutuya su doldurup şampuanı çoğaltmak.

AĞAÇLARA, banklara hatta abartıp tarihi yerlere bile bir şeyler yazmak.

RÜZGARLI havalarda küller uçmasın diye küllüğe su koymak.

AÇ bile olsa misafirliğe gittiğinde "Yedim de geldim" demek.

EVİN bir odasının ampulü patladığında yenisini almayıp yerine az kullandığı bir odanın ampulünü takmak.

TABAĞINDAKİ yemeğin ilk önce patatesini sonra etini yemek.

SALLANAN bir masanın ayağına kağıt sıkıştırmak.

Bu fikir kesin bir Türk'ten çıkmıştır.

GAZETEYİ okumanın yanında yan görevlerde de profesyonelce kullanmak.

Cam ve ayna silme, pilav pişirme, sofra bezi vs.

ARABASININ arka camına yazdırdığı yazılar ile dikkat çekebilmek.

HESAP ödeyeceği vakit parasının içinden en eski ve yıpranmış olanı vermek.

TANIDIĞIN kişilerin üzerine araba sürmek.

ENSEYE tokat gibi şakalar yapmak. O kadar yaygın ki bu eylem, üzerine kalıplaşmış cümleler üretmişiz. "Bugün cuma enseyi kapa." "Atatürk ne demiş? Boş bulduğun enseyi doldur demiş."

DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Süper Mario'nun oyunda sürekli yediği mantara gerçek hayatta sinek mantarı adı veriliyor. Bu mantardan yediğinizde mikropsi adı verilen bir süreç yaşıyorsunuz. Bu süreçte objeleri olduğundan daha küçük görmeye başlıyorsunuz ve bu da size etrafınızdaki objelerden daha büyükmüşsünüz hissi veriyor.

TESPİTLİ YORUM

Tai dilinde 5 sayısı "ha" olarak söylenir bu yüzden 555 "hahaha" diye telaffuz edilir.

NE KADAR OLDU?

İstanbul'da bir adam sahte plaka ile bir ambulans ayarlayıp "Coronavirüs testi yapılacak" diyerek eski sevgilisini kaçıralı 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

TEKNİK destek:

- Buyurun efendim?

Müşteri:

- Eee. İlk defa mail gönderiyorum da.

Teknik destek:

- Tamam, yardım edeyim size.

Müşteri:

- Adresteki 'a'yı yazdım da, çevresine daireyi nasıl çizeceğim?