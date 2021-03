ATM kullanımı kadın ve erkek

ERKEK, arabayı ATM'nin önüne çeker.

Kartı ATM'ye takar. Şifreyi girer.

Parayı, kartı ve makbuzu alır.

Arabayı çalıştıır, gider.

KADIN, arabayı ATM'nin önüne çeker.

Arka aynaya bakarak makyajını kontrol eder. Arabayı stop ettirir.

Anahtarları çantasına koyar.

ATM'den çok uzakta durduğu için arabadan iner ve yürür.

Kartı çantanın içinde telaşla arar. Arabadan iner.

Kartı ATM'ye takar. Şifreyi girer.

En az 2 dakika ekrandaki talimatları okur. "CANCEL" tuşuna basar.

Üzerine şifreyi yazdığı kağıdı cüzdanında arar.

Doğru şifreyi bir daha girer.

Bakiyesine bakar ve talimatları okur.

Para çekme işlemini yapar.

Anahtarları arar. Arabaya biner.

Makyajını kontrol eder ve arabayı çalıştır.

Arabayla hareket etmeye başlar.

Aniden durur!

Arabayı geri sürer.

Arabadan iner.

Kartı ve makbuzu ATM'den alır!

Arabaya tekrar biner.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Donald Trump, en kötülerin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde En Kötü Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü...

En Kötü Erkek Oyuncu seçildiği Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9 belgesellerinin yanı sıra Ghost Can't Do It filmiyle de En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

TESPİTLİ YORUM

@safiye_faik Son 1 haftadır bir olayı en fazla 2 saat falan konuşabiliyoruz. Sürekli daha kötü bir şey oluyor. Uzaylı inse en geç perşembeye ona da adapte oluruz...

NE KADAR OLDU?

Halk oyunları yarışması için Macaristan'a giden 16 kişilik ekipten 11'i iltica edince ekip yurda 5 kişi ile döneli 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

DİREKSİYON dersi verdiğim sevgilime "Hayatım sürekli ikinci viteste gidilmez, al şunu üçüncü vitese, farzet kalp krizi geçiriyorum, böyle mi hastaneye yetiştireceksin beni?" diyorum. "O zaman dur birinci vitese alayım" diyor. Evlilik kararımı bir kere daha gözden geçirmem gerek sanırım...