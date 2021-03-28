Psikologlara göre birinin sizden hoşlandığının belirtileri

Sizinle konuşurken ses tonunun değişmesi: Uzmanlar, ilgimizi çeken insanlarla konuştuğumuzda ses tonumuzun değiştiğini söylüyor. Örneğin kadınlar ilgi duydukları kişilerle konuşurken daha yüksek bir ses perdesi kullanmayı tercih ediyor. Erkekler ise kadınların aksine daha düşük tonlu sesleri kullanıyor. Eğer karşınızdaki kişi sizinle konuştuğunda ses tonunu değiştiriyorsa bu bir işaret olabilir!

Size kendisiyle ilgili detaylar vermesi: Birinden hoşlandığımızda ona kendimizle ilgili daha fazla detay vermek isteriz. Hatta kusurlarımızı bile paylaşmak isteyebiliriz. Karşınızdaki kişi kendisiyle ilgili detaylar veriyor, üzerine bir de sohbeti sürdürmek için size sorular soruyorsa size inceden yanık olabilir!

Size karşı "elde edilmesi zor" imajı çizmesi: Daha az ulaşılabilir görünmek, insanların sizi daha fazla istemesine neden olur. Size karşı boş olmayan biri "elde edilmesi zor" imajı çizerek ilginizi çekmek istiyor olabilir. Bu yöntemle baştan çıkarma sürecini bambaşka bir boyuta taşımak isteyebilirler.

Sizinle konuşurken bacak bacak üstüne atmaması: Eğer birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şeylerden biri vücut dilini incelemek! Bacak bacak üstüne atmamak, aranızda bir çekim olduğunun göstergesidir. Ayrıca sizinle göz teması kurup kurmadığı ya da avuç içlerinin gözüküp gözükmediği de dikkat etmeniz gereken diğer noktalardır.

Sizinle konuşurken bir ilişkisi olmadığından sürekli bahsetmesi: Sizinle sohbet ederken bekar olduğunu her fırsatta dile getiriyorsa bu bir şeylerin işareti olabilir! Bunu sürekli belirtmesinin ardından pekala haklı nedenleri olabilir. Bunu bir çeşit yeşil ışık olarak yorumlayabilirsiniz.

Sizinle uğraşması: Eğer sizi sinir ediyor ve sizinle şakalaşmaya bayılıyorsa, bu durum da sizinle flört ettiğinin bir göstergesi olabilir. Siz de bu hisleri paylaşıyorsanız durmanıza hiç gerek yok! Tabii sınırları düzgün bir şekilde çizebilmek çok önemli, olayların tatsızlaşmasını kimse istemez!

Sizinle konuşurken yakınındaki objelerle ilgilenmesi: Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey yine vücut dili! Eğer sizinle konuşurken saçlarıyla oynuyorsa bu durum, sizin yanınızda heyecanlandığı anlamına geliyor olabilir. Buna ek olarak fermuarla ya da düğmeyle oynamayı da benzer bir şekilde yorumlayabiliriz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bazı müzikler, siz farkında olmadan daha hızlı yemek yemenize sebep olur. Yiyecekler hakkında bilimsel pek çok çalışma yapılıyor. Bu araştırmalardan pek çoğu ise yeme alışkanlıklarımız üzerine yoğunlaşıyor.

Araştırmacılar, insanların yemeiçme alışkanlıklarının dinledikleri müziklere göre değiştiği konusunda hemfikir. Yapılan bilimsel çalışmaların da gösterdiği gibi yüksek sesli ve hareketli müzikler, insanların daha hızlı ve çok yiyip içmesine sebep oluyor.

TESPİTLİ YORUM

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