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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Mart 2021, Cumartesi

Esprine verilen tepki

BİLİYORUZ Kİ, bunu hepimiz yaptık, yapıyoruz ve yapacağız arkadaşım.
Evet, dayanamıyoruz, çok komik olmadığını bile bile bir espri yapıyoruz ve istemsiz olarak hemen ortamdaki insanları süzüyoruz çaktırmadan.
Bu yaklaşık 2 saniye falan sürüyor zaten.
İlk durum: Kimsenin gülmemesi oluyor. Böyle bir durumda ne yapıyoruz?
Hiç bozuntuya vermiyor, hemen konuyu değiştiriyor ve "Yaa geçen gün de bizim şeş var ya şöyle bi'şey anlattı ama..." şeklinde ciddi bir konuya dönüyor, hemen kendimizi unutturuyoruz.
İkinci durum: Ufak tebessümler... Böyle bir durumda yapmamız gereken, esprinin hiç üzerine gitmeden, ufak tebessümleri baki kılmak.
Hafifçe gülümsemek ("Evet hoş bi espri yaptım hıhım ne kadar kuul bi insanım" iç sesi)... Havadan sudan bahsetmek, daha fazla espri yapıcam diye kasmamak.
Bırakın ufak bi anı olsun, tebessümler daimi kalsın. uzatmayın lan işte kısaca.
Üçüncü durum: Böyle bir espriye beklenmeyecek kadar kahkaha gelmesi.
Şimdi böyle bir şey olduğunda, ister istemez egoda bir tavan, kaba et yükselmesi, "ehe ehe" şeklinde kıvrılan ağız şeklinde yan etkiler oluyor.
İşte böyle bir durumda yapılması gereken en son şey, ilk şoku atlattıktan sonra espriyi uzatmak ve daha fazla espri yapmaya çalışmak sevgili arkadaşım.
Yapma bunu. Yapma ki, birkaç gün boyunca "Ulan geçen şey de bi şey söyledi var ya on saat güldük" tepkileri gelsin.
Herkes sırtına vursun, senin de bi popülerliğin olsun.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil, pamuktan yapılır.
1950'den önce kenevir, ağaç kabuğu ve marijuana yaprağı kullanılarak yapılırdı.

TESPİTLİ YORUM
@nesquiklivodka 3 yıl geçmiş montunuzu giyiyorsunuz ve cebinden bir maske çıkıyor...
"Ne seneydi ama'' diye düşünüyorsunuz...
Yüzünüzde bir tebessum beliriyor...
Sonra gaz maskenizi takıp baltanızı alıp dışarıdaki zombilerle savaşmaya gidiyorsunuz...

NE KADAR OLDU?
Alanya'da kahvede keyif çayı içen bir kişinin bardağına prezervatif düşeli 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
BİR alkış da kapıyı açıp dışarı kaçarken merdivende yakaladığım ve "Annen nerede?" diye sorduğumda "İçeride, beni uyutuyor" yanıtını veren yeğenime ve ayağında yastıkla yerde uyuyakalan ablama gelsin...

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