Erkekler

BİR kafenin tuvaletinin kapısında görmüştüm. Yeni doğmuş bebek gibidirler. İlk başta çok şirin görünürler ama bir süre sonra altlarını değiştirmekten sıkılırsınız. Erkekler kahve gibidirler, en iyileri zengin ve sıcaktır ve sizi bütün gece ayakta tutabilir. Erkekler bilgisayar gibidirler, anlaşılmaları kolay değildir ancak hiçbir zaman yeterli hafızaya sahip değildirler. Erkekler uzaktan kumanda aleti gibidirler, basit, kullanımı kolay ve genellikle televizyonun yakınında uzanmış durumda. Erkekler yıldız falı gibidirler, size her zaman ne yapacağınızı söylerler ve genellikle de yanlıştırlar. Erkekler iş makinaları gibidirler, çok gürültü yaparlar ama çalıştırılmaları zordur. Erkekler termos gibidirler, içine bira doldurup her yere taşıyabilirsiniz. Erkekler şilte gibidirler, eninde sonunda en iyileri bile deforme olur. Erkekler Brezilya dizileri gibidirler, seyretmesi zevkli ancak duyduğunuza inanmayın.

YİYECEKLERLE ERKEKLER

Bir başka erkek benzetmeleri ise yine çoğunlukla yiyeceklerden gitmişler. 20 yaşında hindistancevizi gibidir. Az şey vaat eder; az şey verir.

30 yaşında mantar gibidir.

Tehlikeli ama lezzetli. 40 yaşında karpuz gibidir. Büyük, yuvarlak ve sulu. 50 yaşında mandalina gibidir. Mevsimi yılda bir gelir. 60 yaşında kuru üzüm gibidir. Kuru, buruşuk ve ucuz!.. 70 yaşında kelek gibidir.

Turşusu kurulur.

İKİYE AYRILIRLAR

İki çeşit erkek vardır, kazak erkek ve kılıbık erkek.

KILIBIK ERKEK: Karısının her dediğini anında yapan erkek.

KAZAK ERKEK: Karısının dediğini bağırıp çağırıp ondan sonra yapan erkek.

DİŞLİ BAKIŞ

Erkekler dişe benzer:

Olmayınca özlenir, Olunca ağrır, kaybedilince iz bırakır..."

NE ÇEKER BE ARKADAŞ

İşe başlarken besmele çeker, delikanlıdır tespih çeker, sportmendir barfiks çeker, tek eliyle şınav çeker, kendi dişini kendi çeker. Kaçan golde yuh çeker, ağzında sigara halay çeker. Muazzam kopya çeker, kaynanadan çok çeker, genelde babaya çeker, evladına nutuk çeker, iskenderin üstüne künefe çeker, komedi filminin kralını çeker, kafası bozulunca resti çeker, parayı bulan arabayı çeker, mahallede pati çeker, gurbette hasret çeker, sevdiğini sorguya çeker...

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Karınca lobisi yıllarca bizi kandırmış. Aslında Ağustos böceğine yıllarca haksızlık etmişiz. Böcekler iki hafta falan yaşıyomuş sonra ölüyomuş, yani kışa hazırlık yapmasına gerek yokmuş.

TESPİTLİ YORUM

Öğrencilerin yüzde 60'ı tatili seviyormuş, bence geri kalan yüzde 40 soruyu anlamamış.

NE KADAR OLDU?

Bir sabah programında Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" kitabının şarkıcı Madonna'nın biyografisi sanılanı 4 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

BUGÜN, yürüyen merdivende önümdeki adam dönüp bana bir şeyler anlattı.

Dalmış olduğum için adama tuhaf tuhaf baktım. O da gözlerini kısıp daha bir dikkatli baktıktan sonra, "Kusura bakmayın.

Sizi oğlum sandım" dedi.

Eee bunun neresi tuhaf? Ben gerçekten onun oğluyum...