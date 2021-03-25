Yazılı olmayan kurallar

ASLA başkasının gülüşüyle dalga geçmeyin. Nasıl ses çıkardıkları veya nasıl göründükleri önemli değil.

Gülmek, neşe ve mutluluğun en doğal ifadesidir ve başkalarının yorumları yüzünden birisinin bu konuda kötü hissetmesi çok acımasızca.

KAMUSAL bir alandayken telefonun sesini hoparlöre vermeyin. Herkes aynı müziği sevmek zorunda değildir.

BİR çocuğu olan bir kişiye asla "Aaa tek çocuk mu?" demeyin.

Belki de o kişi tek çocuk sahibi olmak için yıllarca uğraşmıştır. Bunun içini bilemezsiniz.

YEMEK veya sağlık personeli gibi çalışan emekçi insanlara karşı nazik olun.

OTOBÜS ve tren gibi toplu taşıma araçlarına binmeden önce içeriden insanların çıkmasını bekleyin.

BAŞKASININ düğününde evlenme teklifi etmeyin.

BİRİ size telefonunda bir fotoğrafı gösterdiğinde fotoğrafları sola- sağa kaydırmayın.

BİR insan kendinden emin olarak ve mutlu olduğu bir şeyi yapıyorsa, ona müdahale etmeyin.

Hayvanlara ve başkalarına zarar vermedikçe bırakın istediklerini yapsınlar.

YEMEK yerken ağzınız kapalı çiğneyin. Hâlâ dışarıda yemek yemek bu kurallara uymayan tonlarca yetişkin var.

HER zaman 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demeyi devam ettirin.

HAYATINIZDA hiçbir koşul altında yalan söylememeniz gereken 2 kişi var; doktorunuz ve avukatınız.

ALIŞVERİŞ sepetinizi market koridorunun ortasında bırakmayın!

BİR kişiden herhangi bir şeyi 3. kez ödünç alıyorsanız, buna ihtiyacınız var demektir.

Gidip kendiniz edinin.

BİR yere misafirliğe gitmeden önce o kişilere haber verin. Çat kapı gidip kimseyle karşılaşmadığınızda hayal kırıklığına uğramayın.

BUNU dile getirmeye gerek bile yok ama tuvaletten sonra ellerinizi yıkayın.

BİRİNİN arabasını ödünç alırsanız eğer geri vermeden önce deposunu doldurun.

GİTTİĞİNİZ bir yeri bulduğunuzdan bile iyi bırakmaya çalışın.

ARKADAŞLARINIZIN sarhoş bir halde araba sürmesine izin vermeyin. En kötü bir taksi çağırın ve o şekilde eve gitmesini sağlayın.

ARABA kullanırken nazik olmaya çalışmayın, öngörülebilir olun. İnsanların nazik olmaya çalışması yüzünden birçok kez kaza yaşanmıştır. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Paul Baxter, göğüs enfeksiyonu nedeniyle doktora gittiği zaman, bronkoskopisinde tuhaf şekilli bir kitle ortaya çıktı ve akciğer kanseri olduğundan korktu. Fakat bu kitlenin 40 yıl önce soluduğu oyuncak trafik konisi olduğu ortaya çıktı.

TESPİTLİ YORUM

Uykunuzun en tatlı yerinde bacağınıza giren krampla uyanıp can çekiştiğinizde anlıyorsunuz aslında aşk acısının o kadarda önemli olmadığını:)

NE KADAR OLDU?

Sivas'ta bir evden televizyon çalan hırsızlar, yalnız yaşayan adamın "Tek arkadaşımdı" sözlerinin basında yer almasının ardından çaldıkları televizyonu evin önüne geri bırakalı 1 HAFTA OLDU

ALKIŞLIYORUM

OYUN sitesinde çip para karşılığı poker oynuyordum.

Karım izledi bir süre sessiz sessiz. Sonra lafı gediğine oturttu:

"Burada da mı paran yok ya?!"