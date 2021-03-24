Ağustos böceği ile karınca

KARINCA yaz boyunca çalışırken ağustos böceği saz çalmış. (Bilirsiniz hikayeyi.) Tabi kış gelmiş, karınca sıcacık evinde afiyet içinde yaşıyorken bir gün kapısı çalmış.

Bakmış ağustos böceği.

"Tamam" demiş.

- Yaz boyunca saz çaldın şimdi aç kaldın ve benden yemek istemeye geldin, değil mi? Saz çalacağına biraz çalışmış olsaydın böyle aç kalmazdın.

Ağustos böceği de, "Yoo.

Yanlış anladın" demiş.

-Biz yaz boyunca saz çalınca, bir sürü param oldu. Hatta meşhur da oldum, şimdi Avrupa turnesine çıkıyorum. Belki oralardan istediğin bir şeyler vardır, diye sormaya geldim" demiş. Hakikaten de karınca bir bakmış ağustos böceğinin hiç öyle aç bir hali yok.

Üzerinde bir kürk var, arkada da kocaman bir limuzin, önünde şoförü ile onu bekliyor. "Yok, bir şey istemiyorum" demiş.

-Fransa'ya uğrayacaksın değil mi? diye sormuş.

Ağustos böceği de:

- Evet demiş. "İyi o zaman" demiş karınca.

- Paris'e gidince orada La Fontaine diye bir adam var.

Onun yüzüne benim için tükür, oldu mu?

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Gece uyurken rüyanızda olmamış bir olayı görürseniz sağa doğru, geçmiş bir olayı görürseniz sola doğru dönerek uyumuşsunuzdur.

TESPiTLi YORUM

Kaç yaşında olursan ol, ne kadar cool takılırsan takıl, küçük bi çocuk sana oyuncak telefonunu veriyorsa konuşacaksın.

NE KADAR OLDU?

Serdar Ortaç, "Yıllar önce Acun jüri üyeliği teklif etmişti. 'Çok yorgunum' diyerek reddetmiştim, Allah belamı versin" diyeli 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

BİZE misafirliğe gelen kız arkadaşımla odamdayız. "Bu saatten sonra aşık olmak çok zor benim için" diyorum. "Niye, saat kaç ki?" diye soruyor.

"11'e geliyor" diyorum ve çekirdek yemeye devam ediyoruz.

BU SEFER MERSİN'İ ALKIŞLIYORUZ

"BUGÜN Alkışlıyorum" bölümümüzü Mersin'in Erdemli İlçesi'ne ayırdık.

Sorgun Mahallesi kullanılamaz halde bulunan Sorgun İlkokulu, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun desteği ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenilenerek ''Genç Ofis'e'' dönüştürülmüş. Çocuk ve Gençlerin Eğitim ve Kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak merkeze, Trabzon'un Maçka İlçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen, Eren Bülbül'ün adı verilmiş. Proje kapsamında Sorgun Mahallesi'nde kullanılmayan ilkokul binası tadilattan geçirildi. Ardından okul binasındaki sınıflar;

Kütüphane, Oyun Salonu, Bilgisayar Odası ve Toplantı Salonuna dönüştürüldü. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de "Bu projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını, Çocuk ve Gençler için gece gündüz çalışmaya devam ettireceğiz" diye konuştu.